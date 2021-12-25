Российская газетаСочи представит на РИФ-2022 инвестпроекты на 100 миллиардов рублейБольше 100 миллиардов рублей инвестиций планируют привлечь власти Сочи по итогам Российского инвестиционного форума 2022 года, который пройдет в федеральной территории "Сириус" с 17 по 19 февраля.Российская газетаЕще шесть инвестпроектов готовятся к трехстороннему подписанию в рамках Российского инвестиционного форума в 2022 году.Эксперт ЮГСейчас у властей на сопровождении более 30 инвестиционных проектов в гостиничной, санаторно-курортной и потребительской сферах, в области спорта и жилищного строительства.ТАССВ числе самых крупных - реставрация и реконструкция гостиницы "Приморская", комплексное благоустройство набережной и пляжа "Ривьеры", строительство торгового комплекса "Леруа Мерлен".ТАССЧитать далееСвернутьБлокнот-СочиБлокнот-СочиФАННовая КубаньSochi.comКП - КубаньКраснодарские известияKrasnodarMediaВести СочиПодробнее о событииБолее 80 миллиардов рублей поступят на развитие экономики в СочиКП - Кубань03:58В 2021 году Сочи заключил протоколы о реализации инвестпроектов на 83 млрд рублейКоммерсантъ Краснодар03:00В экономику Сочи хотят вложить более 80 миллиардов рублейСочиСтрим03:18Власти Сочи представят на РИФ-2022 шесть инвестпроектов на 100 млрд рублейТАСС03:17В Сочи в 2021 году заключено шесть протоколов о реализации инвестиционных проектов на общую сумму более 83 миллиардов рублейSochi.com03:12Сочи представит на РИФ-2022 инвестпроекты на 100 миллиардов рублейРоссийская газета03:53Международные компании готовы вложить в бизнес Сочи свыше 80 млрд рубKrasnodarMedia02:32Показать ещёОценить5Поделиться