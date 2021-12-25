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Сочи представит на РИФ-2022 инвестпроекты на 100 миллиардов рублей

Больше 100 миллиардов рублей инвестиций планируют привлечь власти Сочи по итогам Российского инвестиционного форума 2022 года, который пройдет в федеральной территории "Сириус" с 17 по 19 февраля.
Российская газета
Еще шесть инвестпроектов готовятся к трехстороннему подписанию в рамках Российского инвестиционного форума в 2022 году.
Эксперт ЮГ
Сейчас у властей на сопровождении более 30 инвестиционных проектов в гостиничной, санаторно-курортной и потребительской сферах, в области спорта и жилищного строительства.
ТАСС
В числе самых крупных - реставрация и реконструкция гостиницы "Приморская", комплексное благоустройство набережной и пляжа "Ривьеры", строительство торгового комплекса "Леруа Мерлен".
ТАСС

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Более 80 миллиардов рублей поступят на развитие экономики в Сочи
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В экономику Сочи хотят вложить более 80 миллиардов рублей
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Власти Сочи представят на РИФ-2022 шесть инвестпроектов на 100 млрд рублей
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Сочи представит на РИФ-2022 инвестпроекты на 100 миллиардов рублей
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