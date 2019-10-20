Футбол

Нева СпортНева Спорт«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти

Арсенал (Тула) — Сочи
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
1′
Антон Заболотный
6′
Андрей Мостовой
Евгений Луценко
31′
42′
Федор Кудряшов
Роберт Бауэр
42′
Александр Ломовицкий
43′
45′+1′
Никита Калугин
Эванс Кангва
57′
Максим Беляев
60′
63′
Иван Миладинович
64′
Федор Кудряшов
67′
Никита Бурмистров
68′
Антон Заболотный
Эльмир Набиуллин
Эванс Кангва
Даниил Лесовой
69′
77′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Евгений Луценко
Александру Тудорие
80′
83′
Никита Бурмистров
Тимофей Маргасов
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти. У сочинцев отличился Андрей Мостовой с передачи Антона Заболотного не шестой минуте.
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