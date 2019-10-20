В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти. У сочинцев отличился Андрей Мостовой с передачи Антона Заболотного не шестой минуте.

«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти

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