Футбол

Нева СпортНева Спорт«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти

Арсенал (Тула) — Сочи
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
1′
Антон Заболотный
6′
Андрей Мостовой
Евгений Луценко
31′
42′
Федор Кудряшов
Роберт Бауэр
42′
Александр Ломовицкий
43′
45′+1′
Никита Калугин
Эванс Кангва
57′
Максим Беляев
60′
63′
Иван Миладинович
64′
Федор Кудряшов
67′
Никита Бурмистров
68′
Антон Заболотный
Эльмир Набиуллин
Эванс Кангва
Даниил Лесовой
69′
77′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Евгений Луценко
Александру Тудорие
80′
83′
Никита Бурмистров
Тимофей Маргасов
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти. У сочинцев отличился Андрей Мостовой с передачи Антона Заболотного не шестой минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» – «Сочи» – 1:1, 20 октября 2019 года, три пенальти в матче РПЛ

Чемпионатвчера в 11:42

Джанаев — бог. Два взятых пенальти, куча сэйвов

Спорт-Экспрессвчера в 13:10

Джанаев — монстр. Отбил 2 пенальти из 3 в матче с «Арсеналом»! (видео)

Матч ТВвчера в 12:05

Отразивший 2 пенальти Джанаев признан лучшим игроком матча «Арсенал» — «Сочи»

Sport24.ruвчера в 12:36

Петр Портянский: Не в каждом матче увидишь красную карточку, отмененный гол и пенальти

Тульские новостивчера в 12:00

Джанаев отбил два пенальти, Григорян подал в отставку. Главные моменты 13-го тура РПЛ

Советский спортвчера в 15:58

«Сочи» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом» в матче чемпионата России

Газета.Ruвчера в 11:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
Армия и оружие

Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии

Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru вчера в 08:55
Авто

Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили вчера в 23:30
Общество

Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Общество

Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes

Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 15:57
Общество

В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Экономика

Севморпорт останется за Севастополем: федерализация отменяется, — Михаил Развожаев

Скорее всего, будет принято решение об отмене его федерализации. На следующей неделе в Севастополь приедет руководитель Росимущества.
ForPost 01:00
Происшествия

Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике

В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru 19 октября в 08:53
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Происшествия

В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при разрушении дамбы

Ранее «Живая Кубань» писала, что следственный комитет России начал проверку обстоятельств гибели рабочих при прорыве дамбы.
Живая Кубань 19 октября в 08:16
Происшествия

В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:05
Футбол

Пиоли: «Милан» потерял победу из-за своей щедрости

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал результат матча 8-го тура Серии А с "Лечче" (2:2).
Чемпионат вчера в 22:57
Политика

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество

Ягудин рассказал о диагнозе Тотьмяниной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин рассказал, что обследования не выявили рака у его жены - чемпионки Игр-2006 Татьяны Тотьмяниной.
Российская газета 00:16
Политика

Росатом рассекретил приказ о создании первой атомной бомбы в СССР

Государственная корпорация «Росатом» опубликовала секретное поручение о создании первой советской атомной бомбы.
Вечерняя Москва вчера в 21:10
Армия и оружие

СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 04:29
Армия и оружие

Минобороны: США заинтересованы в Договоре по открытому небу

"Очевидно, что американские военные в Договоре по открытому небу заинтересованы", - цитирует Рыжкова газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Российская газета вчера в 19:27
Политика

Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии.
РИА Новости вчера в 19:36
Общество

Названы регионы России с самым доступным газом

Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области.
Lenta.ru вчера в 19:51
Кино

Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»

Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены

Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма 19 октября в 08:46
Экономика

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК 00:00
Общество

Елена Малышева назвала три таблетки, необходимые людям старше 50 лет

Вечерний курьер вчера в 10:05
Общество

Министр экономики из Бурятии стал чиновником в Забайкалье

Из биографии нового для Забайкалья чиновника известно, что Александр Бардалеев родился в 1979 году в городе Улан-Удэ, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов с отличием, учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов на кафедре «Ценные бумаги».
REGNUM вчера в 23:47
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Политика

Россия и Египет приготовились возобновить авиасообщение

Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдельфаттах Сиси обсудят возобновление авиасообщения между странами на саммите «Россия — Африка».
Lenta.ru 01:00
Космос

Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом

Московский Комсомолец 18 октября в 10:58
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное