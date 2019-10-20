Футбол
Нева Спорт«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|1′
Антон Заболотный
|6′
Андрей Мостовой
Евгений Луценко
|31′
|42′
Федор Кудряшов
Роберт Бауэр
|42′
Александр Ломовицкий
|43′
|45′+1′
Никита Калугин
Эванс Кангва
|57′
Максим Беляев
|60′
|63′
Иван Миладинович
|64′
Федор Кудряшов
|67′
Никита Бурмистров
|68′
Антон Заболотный
Эльмир Набиуллин
Эванс Кангва
Даниил Лесовой
|69′
|77′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Евгений Луценко
Александру Тудорие
|80′
|83′
Никита Бурмистров
Тимофей Маргасов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
71
Денисов
6
Беляев
21
Альварес
11
Ткачев
4
Бауэр
23
Горбатенко
27
Ломовицкий
30
Тудорие
22
Лесовой
35
Джанаев
26
Калугин
45
Миладинович
32
Мевля
13
Кудряшов
77
Полоз
5
Померко
16
Нобоа
34
Маргасов
24
Набиуллин
17
Мостовой
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти. У сочинцев отличился Андрей Мостовой с передачи Антона Заболотного не шестой минуте.
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