Футбол

Нева СпортНева Спорт«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти

Арсенал (Тула) — Сочи
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
1′
Антон Заболотный
6′
Андрей Мостовой
Евгений Луценко
31′
42′
Федор Кудряшов
Роберт Бауэр
42′
Александр Ломовицкий
43′
45′+1′
Никита Калугин
Эванс Кангва
57′
Максим Беляев
60′
63′
Иван Миладинович
64′
Федор Кудряшов
67′
Никита Бурмистров
68′
Антон Заболотный
Эльмир Набиуллин
Эванс Кангва
Даниил Лесовой
69′
77′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Евгений Луценко
Александру Тудорие
80′
83′
Никита Бурмистров
Тимофей Маргасов
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти. У сочинцев отличился Андрей Мостовой с передачи Антона Заболотного не шестой минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» – «Сочи» – 1:1, 20 октября 2019 года, три пенальти в матче РПЛ

Чемпионат11:42

Джанаев — бог. Два взятых пенальти, куча сэйвов

Спорт-Экспресс13:10

Джанаев — монстр. Отбил 2 пенальти из 3 в матче с «Арсеналом»! (видео)

Матч ТВ12:05

Отразивший 2 пенальти Джанаев признан лучшим игроком матча «Арсенал» — «Сочи»

Sport24.ru12:36

Петр Портянский: Не в каждом матче увидишь красную карточку, отмененный гол и пенальти

Тульские новости12:00

Джанаев отбил два пенальти, Григорян подал в отставку. Главные моменты 13-го тура РПЛ

Советский спорт15:58

«Сочи» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом» в матче чемпионата России

Газета.Ru11:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Общество

В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом

Газета.Ru 13:31
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости вчера в 03:15
Энергетика

«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд

Документы могут направить 1 ноября, сумма требований — $11 млрд, сообщил в Facebook руководитель украинской компании Юрий Витренко.
Коммерсантъ 18 октября в 08:45
Происшествия

Семьям погибших при прорыве дамбы выплатят по миллиону

Пресс-служба Министерства труда сообщила, что в ведомстве определились с размером выплат семьям погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае.
ФедералПресс 13:10
Футбол

«Монако» без Головина вырвал победу у «Ренна»

В матче 10-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Реннон» победу праздновали хозяева поля. Соперники забили пять мячей на двоих.
Bookmaker-ratings.ru 12:58
Общество

Кабмин поддержал законопроект о значимых интернет-ресурсах

Правительство поддержало проект закона об ограничении иностранной доли в значимых интернет-ресурсах, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция.
Парламентская газета 10:54
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Футбол

Черчесов не сбреет усы в случае победы на Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не сбреет усы в случае победы команды на чемпионате Европы 2020 года.
Евро-футбол.ру 15:16
Энергетика

Украинским потребителям продают газ по цене выше импорта — эксперт

Украинским потребителям продают газ по цене выше цены импорта, имея сверхприбыль.
REGNUM 08:21
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru 05:58
Армия и оружие

Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей

В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в рамках реализации международного Договора по открытому небу.
Российская газета 18:41
Футбол

Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ

Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Газета.Ru 20:33
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42
Армия и оружие

Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии

Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 08:55
Авто

Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров

Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс 18 октября в 10:49
Кино

Фрэнсис Коппола вслед за Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel

Газета.Ru 09:25
Здоровье

В России увеличилась продолжительность жизни граждан

За год показатель заметно увеличился. Так, в среднем россияне стали жить 73,6 года.
Vtambove.ru 02:31
Кино

СМИ рассказали о попытке Джареда Лето помешать съемкам «Джокера»

Известия 17:13
Недвижимость

Девелоперы подняли цены на жилье в Екатеринбурге на 2% за месяц

В октябре средняя стоимость жилья на первичном рынке Екатеринбурга выросла на 2% по отношению к сентябрю и составила 73,4 ты. руб. кв. м. С начала года квартиры в новостройках подорожали на 10%.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:44
Футбол

Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили

Metaratings вчера в 14:59
Общество

Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии

Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Армия и оружие

Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании»

«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов.
Телеканал 360° 18 октября в 11:25
Армия и оружие

США установят на корабле первый боевой лазер

По данным портал Drive, лазерный комплекс доставили на базу ВМС США в Сан-Диего; его установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).
Вести.Ru 19:30
Политика

ЕС может предоставить Британии отсрочку по Brexit

Накануне на первом за 40 лет субботнем заседании Палата общин попросила премьера Бориса Джонсона отправить запрос в Евросоюз об отсрочке по Brexit до 31 января 2020 года, сообщал ранее News.ru.
News.ru 16:44
Экономика

Компании Глеба Франка купили квоты по добыче краба на 38 млрд рублей

REGNUM 18 октября в 00:18
Общество

Больше всего газа на зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина

В число лидеров входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Москва, где на зарплату доступно более 10 тыс. куб. м газа.
Коммерсантъ 19:58
Космос

Япония присоединится к программе NASA по освоению Луны

ТАСС 17 октября в 23:07
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru 04:29
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Политика

Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза

Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service 18 октября в 04:14
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное