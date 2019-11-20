с чего всё началось

Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба. Выполнять функции главного тренера в оставшихся матчах осенне-зимней части российской премьер-лиги будет Роман Березовский.

Политика В Кремле претензии Эстонии к РФ назвали неприемлемыми Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пыллуаас обвинил Россию в «захвате» около 5% эстонской территории, ссылаясь на Тартуский мирный договор 1920 года.

Политика Путин назвал причины распада СССР Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Политика Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".

Футбол Утвержден состав корзин жеребьевки Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьевки чемпионата Европы 2020 года.

Общество Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Шоу-бизнес После месяцев лечения состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.

Общество РЖД показали макет нового плацкартного вагона На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.