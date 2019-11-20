Футбол
Коммерсантъ«Сочи» уволил главного тренера Точилина
Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба. Выполнять функции главного тренера в оставшихся матчах осенне-зимней части российской премьер-лиги будет Роман Березовский.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте клуба, исполняющим обязанности наставника команды назначен Роман Березовский, который будет руководить коллективом на протяжении трёх матчей Российской премьер-лиги.RT на русском04:19
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