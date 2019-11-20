Футбол

КоммерсантъКоммерсантъ«Сочи» уволил главного тренера Точилина

Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба. Выполнять функции главного тренера в оставшихся матчах осенне-зимней части российской премьер-лиги будет Роман Березовский.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте
 клуба, исполняющим обязанности наставника команды назначен Роман Березовский, который будет руководить коллективом на протяжении трёх матчей Российской премьер-лиги.
RT на русском04:19

Подробнее о событии

Точилин объяснил причины своего ухода из «Сочи»

Спорт-Экспресс04:15

Точилин покинул пост тренера «Сочи», что будет дальше?

Чемпионат06:40

«Команде нужны опыт, дисциплина и встряска». В РПЛ пятая отставка в сезоне

Матч ТВ08:15

«Сочи» отправил Точилина в отставку, Березовский – и.о. главного тренера до зимы

Sports.ru04:10

«Сочи» отправил в отставку Точилина

Sport.ru04:30

«Сочи» объявил об уходе Точилина

Sportbox.RU04:18

Точилин: благодарю руководство и игроков «Сочи» за годы совместной работы

РИА Новости04:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Lenta.ru 08:32
Общество

ФСБ сообщила о задержании трех вербовщиков ИГ в Московском регионе

В Московском регионе задержали трех вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
РБК 10:25
Политика

В Кремле претензии Эстонии к РФ назвали неприемлемыми

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пыллуаас обвинил Россию в «захвате» около 5% эстонской территории, ссылаясь на Тартуский мирный договор 1920 года.
REGNUM 04:46
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Происшествия

В Татарстане завели второе дело против матери, посадившей сына за руль

РИА Новости 10:06
Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 07:56
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Кино

Warner Bros. начала работу над сиквелом «Джокера» Тодда Филлипса

Собака.ru 09:41
Политика

Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:29
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Lenta.ru 09:11
Политика

Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе

РИА Новости 08:06
Политика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 07:58
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Кино

Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
Наша версия 10:36
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru 07:34
Футбол

Утвержден состав корзин жеребьевки Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьевки чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 08:59
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Общество

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Lenta.ru 00:00
Политика

СМИ узнали о судимости депутата партии Зеленского за изнасилование

Депутат Верховной Рады Украины фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование.
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Шоу-бизнес

После месяцев лечения состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось

Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК вчера в 14:13
Транспорт

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 1 июня 2020 года

Открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста запланировано на 1 июня 2020 года.
ТАСС 09:39
Происшествия

На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме

В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Вести.Ru 04:18
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Газета.Ru вчера в 02:23
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена намерениями Софии Ротару вернуться в РФ

RuNews24.ru 05:52
Политика

Власти Сербии подозревают российского дипломата в шпионаже

Ранее издание «Блиц» сообщило, что российский дипломат и сотрудник военной разведки Георгий Клебан был заснят на видео в момент передачи денег одному из высокопоставленных лиц Сербии.
Евразия Daily 08:31
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 07:03
Происшествия

Появилась версия о наркотиках у взявшего жену в заложники следователя

Захвативший собственную жену в заложники ростовский следователь СКР подполковник Сергей Ткачев мог находится под действием наркотиков.
Lenta.ru 08:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Васильевич Точилин
Российский футболист
Российский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Сочи» с 6 июня 2018 года. Известен по выступлениям за московское «Динамо» на протяжении 14 сезонов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Роман Анатольевич Березовский
Футболист
Советский, армянский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. Известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Химки», московские «Динамо» и «Торпедо», а также национальную сборную Армении, в которой был капитаном. Тренер в ФК «Сочи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное