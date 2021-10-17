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Сочи стал лидером по росту цен на недвижимость в России

Аналитики ЦИАНа проследили изменение цен с начала 2021 г. и сравнили стоимость недвижимости в городах с населением от 500 000 человек.
Ведомости
Цена «квадрата» в Сочи в 2021 году выросла на 55%: со 154,5 тыс. руб. в январе до 239,6 тыс. руб. в октябре.
РБК
Москва расположилась на последнем, 38-м месте с 2,5% роста — «квадрат» вторичного жилья подорожал в столице с 254 700 до 261 400 руб.
Ведомости
Также более чем на 20% выросла средняя стоимость квадратного метра в Новокузнецке, Пензе, Астрахани, Ярославле и Тюмени.
Российская газета

С чего всё началось

Сочи и Кемерово обогнали Москву по росту цен на жилье
Сочи стал лидером среди городов России с населением от 500 тыс. жителей по росту цены 1 кв. м на вторичном рынке жилья с начала 2021 года, подсчитали для «РБК-Недвижимости» в аналитическом центре ЦИАН.
РБКвчера в 07:21

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Сочи стал лидером по росту цен на недвижимость в России
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