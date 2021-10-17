Сочи стал лидером среди городов России с населением от 500 тыс. жителей по росту цены 1 кв. м на вторичном рынке жилья с начала 2021 года, подсчитали для «РБК-Недвижимости» в аналитическом центре ЦИАН.
Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" вспыхнул скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке.
Как сообщает Грабб, издательство Electronic Arts планирует выпустить новую часть популярной серии видеоигр Dragon Age только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S, обойдя стороной консоли прошедшего поколения — PlayStation 4 и Xbox One.