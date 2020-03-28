Коронавирус

ТАССТАСССочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Сергей Доморат.
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Туроператор вывез из Сочи три самолета туристов, выселенных из отеля

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Из отелей в Сочи выселили петербургских туристов. Операторы ссылаются на запрет правительства и предлагают поискать ночлег у местных

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Сочинские отели начали выселять туристов

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Из сочинской гостиницы начали выселять туристов

СочиСтрим07:53

В Сочи из гостиниц начали выселять туристов

КП - Кубань10:52

Россияне вместо карантина массово поехали отдыхать в Сочи. Но их отправляют обратно

URA.Ru04:29
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При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

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В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Здоровье

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:57
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
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Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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Lenta.ru 05:14
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Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:43
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В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Главврач волгоградской больницы борется с фейками из Сети

Главврач записал видеообращение из-за фейка, распространенного о Калачевской ЦРБ в Сети.
Волга-Медиа вчера в 22:59
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
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Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»

Dragon's Lair - приключенческая игра, созданная из изображений бывшего аниматора Walt Disney Дона Блута.
РЕН ТВ 12:24
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 13:25
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 14:42
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

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Общество

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
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Состояние трех жителей Черновицкой области с коронавирусом ухудшилось

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Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
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Русская жена помешала Зе Луишу играть на приставке. В ответ он шлёпнул её по ягодицам

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Курорты в РФ останутся без отдыхающих до 1 июня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, приём и размещение граждан в санаториях и домах отдыха до 1 июня 2020 года.
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Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
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Собянин попросил москвичей не выходить на улицу

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей провести следующую неделю дома или на даче, следует из сообщения с сайта главы города.
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К Земле движется астероид размером с половину Эвереста

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Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru вчера в 10:52
Общество

В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

В субботу, 28 марта, стало известно, что в петербургской Боткинской больнице скончался первый пациент с коронавирусом.
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Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом

Вышел трейлер комедийного фильма «Безупречный». Ролик опубликован на YouTube-канале НBO. Сюжет картины основан на реальных событиях.
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Врач высказалась о ребенке Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

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Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
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