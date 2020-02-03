с чего всё началось

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Политика Украина анонсировала новые иски против России Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».

Шоу-бизнес Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Здоровье Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.

Политика Россия начала производство С-400 для Индии В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400.

Общество В Китае назвали процент смертности из-за коронавируса Пневномния, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, приводит к гибели 2,1% заразившихся граждан Китая, сообщила 4 февраля журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Политика Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.

Энергетика Спрос на нефть в Китае «обвалился» на 20% из-за коронавируса Эпидемия коронавируса на территории КНР привела не только к закрытию заводов по производству электроники, где Apple, Samsung и прочие техногиганты выпускают свои смартфоны, но и к резкому сокращению спроса на нефть.

Общество Москву ждет аномальный холод во второй половине недели Ранее Вильфанд сообщил, что температура в Москве начнет понижаться во вторник, 4 февраля, и каждый последующий день она будет опускаться примерно на три градуса.

Технологии Роскачество рассказало о рисках использования «умных колонок» Роскачество протестировало новые модели колонок, в том числе с искусственным интеллектом, указав на проблемы безопасности при использовании этих устройств, говорится в материалах организации.