Общество

Газета.RuГазета.RuИнвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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«В связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан и обеспечения безопасности страны: перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12-14 февраля 2020 года», — говорится в документе
, опубликованном на сайте кабмина.
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