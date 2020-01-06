Политика

Российская газетаРоссийская газетаСоциал-демократ Миланович победил на выборах президента Хорватии

Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 90 процентов бюллетеней оппозиционер набрал на пять процентов голосов больше (52,7 процента), чем действующий глава государства Колинда Грабар-Китаович.
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Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Газета.Ruвчера в 18:46

Зоран Миланович стал президентом Хорватии во втором туре

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Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

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Экс-премьер Хорватии Миланович победил на президентских выборах

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Глава Хорватии поздравила оппонента с победой на выборах президента

ТАССвчера в 17:32
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По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
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Степаненко отказалась работать на Петросяна

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Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
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Хорватский политик левоцентристской ориентации, бывший премьер-министр Хорватии с 23 декабря 2011 года по 22 января 2016 года. Лидер коалиции Кукурику и Социал-демократической партии Хорватии.
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