Политика
Российская газетаСоциал-демократ Миланович победил на выборах президента Хорватии
Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 90 процентов бюллетеней оппозиционер набрал на пять процентов голосов больше (52,7 процента), чем действующий глава государства Колинда Грабар-Китаович.
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Финансы
Банки продолжат отказывать гражданам в кредитах
Эксперты добавили, что основное внимание при выдаче кредита банки обращают на долговую нагрузку и кредитную историю.
Политика
Иран отказался от последних ограничений по ядерной сделке
Тегеран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Политика
Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы
Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Кино
Сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус»
Американский сериал «Чернобыль» получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм».
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Космос
Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими
Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Футбол
Испанские СМИ: Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Эспаньол»
Испанский футбольный клуб «Эспаньол» заинтересован в приобретении нападающего московского «Локомотива» и сборной России Фёдора Смолова.
Армия и оружие
СМИ сообщили о новых взрывах у посольства США в Багдаде
В районе американского посольства в центре Багдада вновь произошел взрыв, сообщил телеканал Al Arabiya.
Политика
Китайская делегация приедет в Вашингтон для заключения торговой сделки
Как ранее передавал NEWS.ru, Трамп написал, что первая фаза торговой сделки США и Китая будет подписана 15 января.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье
Происшествия
Украинский военный погиб после подрыва на мине ВСУ в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Здоровье
В БСМП Петрозаводска не хватает реаниматологов
Министр здравоохранения Михаил Охлопков рекомендовал главным врачам Республиканского перинатального центра и Республиканской инфекционной больницы командировать реаниматологов в БСМП Петрозаводска, где сейчас переполнено травматологическое отделение.
Происшествия
В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $70
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $70, следует из данных Интерконтинентальной биржи.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать на Петросяна
Общество
Названы самые популярные породы кошек у москвичей в 2019 году
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Авто
Tesla установила новый рекорд по поставкам электромобилей
Происшествия
В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже
В Таиланде задержали двух россиян - 26-летнего парня и 19-летнюю девушку - за секс на пляже.
Автоспорт
Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар»
Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар», сообщает официальный сайт команды «КАМАЗ-мастер».
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения о неправильном воспитании дочери
Алена Шишкова устала от постоянных обвинений пользователей в Сети о том, что она плохая мать и совсем не занимается воспитанием дочери Алисы.