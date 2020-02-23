Политика

REGNUMREGNUMСоциалист Бернард Сандерс побеждает на праймериз демократов в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, называющий себя социалистом, выигрывает первичное голосование в штате Невада за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии после подсчета 50% голосов. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщают ведущие американские СМИ.
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Улучшить качество и дальность связи квадрокоптера и, как следствие, упростить процесс поиска пропавших на природе людей поможет уникальная антенная установка, которую разработал специально для отряда "Лиза Алерт" 15-летний Максим Громаков.
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Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
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ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой

Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер.
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Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
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Группировка из 12 тысяч спутников, запускаемых компанией Starlink Илона Маска, может быть использована в военных целях.
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