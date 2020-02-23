Политика
REGNUMСоциалист Бернард Сандерс побеждает на праймериз демократов в Неваде
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, называющий себя социалистом, выигрывает первичное голосование в штате Невада за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии после подсчета 50% голосов. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщают ведущие американские СМИ.
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Происшествия
Пассажир упавшего в Магадане Ан-2 заснял аварию на видео
Один из пассажиров Ан-2, упавшего в четверг на аэродроме в Магадане, снял момент взлета самолета.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Политика
Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 человек
Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек, так как количество зараженных в области Ломбардия достигло 89.
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Армия и оружие
ВСУ оставили опорный пункт в Донбассе
Политика
Песков назвал Путина сторонником проведения саммита по Сирии
Президент России Владимир Путин является сторонником проведения саммита по Сирии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Хоккей
Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ
Технологии
Изобретение школьника поможет отряду «Лиза Алерт» в поиске людей
Улучшить качество и дальность связи квадрокоптера и, как следствие, упростить процесс поиска пропавших на природе людей поможет уникальная антенная установка, которую разработал специально для отряда "Лиза Алерт" 15-летний Максим Громаков.
Баскетбол
Боломбой поможет сборной России в матче с Северной Македонией
Единоборства
Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за преображение
Политика
ВСУ обстреляли Горловку, повреждены дома и хозпостройки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подконтрольную Донецкой Народной Республике (ДНР) Горловку, в результате повреждения получили несколько домов, хозяйственных построек.
Общество
В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли
Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
Футбол
Игроки «Барселоны» пройдут медицинский осмотр перед матчем с «Наполи»
Перед матчем Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной», игроки каталонского клуба пройдут обязательный осмотр у врачей.
Кино
Фотографии со съемок «Бэтмена» намекнули на популярный комикс
Заполнившие Сеть фотографии со съемочной площадки фильма "Бэтмен", на которых запечатлен дублер актера Роберта Паттинсона в полном облачении супергероя, могут содержать намек на источник вдохновения создателей картины.
Происшествия
В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек
В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Общество
ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой
Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер.
Происшествия
На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Общество
В Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»
Политика
Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Общество
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре
Армия и оружие
В спутниках Илона Маска увидели угрозу для России
Группировка из 12 тысяч спутников, запускаемых компанией Starlink Илона Маска, может быть использована в военных целях.
Политика
Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона
Как сообщили в газете Washington Post, президент США Дональд Трамп намерен заблокировать публикацию возможной будущей книги своего бывшего советника Джона Болтона.
Шоу-бизнес
Павел Буре станет отцом в четвертый раз
Избранница спортсмена до последнего скрывала беременность от общественности. 48-летний Павел Буре вновь готовится стать отцом.
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Биатлон