Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, называющий себя социалистом, выигрывает первичное голосование в штате Невада за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии после подсчета 50% голосов. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщают ведущие американские СМИ.

Социалист Бернард Сандерс побеждает на праймериз демократов в Неваде

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