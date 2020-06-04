Общество
РБКСоциалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
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Политика
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил.
Lenta.ru 12:18
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
«Постановлением Хамовнического суда Москвы в отношении Гайрбекова Ризвана Ахмедовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС в четверг, 4 июня, пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
Известия 14:46
Политика
Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США
Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
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Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости 09:44
Общество
В России хотят ввести новый штраф для водителей
Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет.
НТР 24 вчера в 23:00
Общество
ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах
Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:33
Политика
Меркель подтвердила нежелание выдвигаться на пост канцлера ФРГ
В феврале сообщалось, что председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей Меркель, также не будет бороться за пост канцлера Германии на парламентских выборах в 2021 году.
Взгляд.ру 14:10
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания 12:40
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
Шоу-бизнес
38-летняя Анастасия Макеева показала фигуру в бикини
38-летняя Анастасия Макеева показала фигуру в бикини Анастасия Макеева похвасталась стройной фигурой.
Экспресс газета 07:41
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
Происшествия
Вора в законе задержали в Великом Новгороде
Сотрудники полиции и ФСБ задержали в частном доме в Великом Новгороде предполагаемого "вора в законе".
Колмово.ру 11:31
Шоу-бизнес
О насиловании лицом к иконам рассказала бывшая жена Ромы Жукова
Женщина рассказала правду о своей жизни с известным музыкантом Романом Жуковым.
Privet-Rostov.ru 09:43
Происшествия
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле
На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
Культура
Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название
Один из проверенных голливудских инсайдеров Чарльз Мерфи в своем подкасте пролил немного света на события «Сокола и Зимнего солдата», рассказав, что в конце первого сезона герои настолько изменятся, что продолжение, возможно, получит другое название.
Киноафиша России 06:28
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Общество
«Роскосмос» опубликовал снимки из космоса разлива топлива в Норильске
Ранее на сайте "Роскосмоса" сообщалось, что МЧС РФ попросило задействовать зарубежные спутники дистанционного зондирования Земли для мониторинга разлива топлива в Норильске.
ПРАЙМ 15:24
Происшествия
В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
Армия и оружие
Американцы составили список экстремальных подлодок России
Всего планируется построить еще шесть подводных крейсеров данного класса. Также в рейтинг вошла подлодка «Белгород».
ГЛАС.RU 05:06
Игры
В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts
Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts.
REGNUM 14:44
Авто
Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
Сегодня, 4 июня, компания Toyota официально представила обновленный внедорожник Toyota Fortuner.
Новые автомобили вчера в 23:42
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Кино
Каннский кинофестиваль объявил свою программу
Коммерсантъ 13:19
Общество
Собянин: Россияне смогут вернуться к прежней жизни через год
«За жизнь людей отвечаю я и я не хочу перекладывать эту ответственность на других» — сказал Собянин.
Эхо Москвы 03:05