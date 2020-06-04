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Политика В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил. 328

Происшествия Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова «Постановлением Хамовнического суда Москвы в отношении Гайрбекова Ризвана Ахмедовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС в четверг, 4 июня, пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе. 2

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Общество «Роскосмос» опубликовал снимки из космоса разлива топлива в Норильске Ранее на сайте "Роскосмоса" сообщалось, что МЧС РФ попросило задействовать зарубежные спутники дистанционного зондирования Земли для мониторинга разлива топлива в Норильске.