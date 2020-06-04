Общество

РБКРБКСоциалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
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Платошкина отправили под домашний арест

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Платошкин Николай Николаевич
Российский дипломат
Российский дипломат, политолог и историк. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Автор переводов зарубежных монографий, политический эксперт на телевидении. Лидер движения «За новый социализм».
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