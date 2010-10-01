Общество
ВЕСТИ: ПриморьеСоциальная доплата к пенсии: в Госдуму внесен законопроект
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу, сообщают «Вести:Приморье».
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Как отмечают авторы законопроекта «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"», сейчас федеральную социальную доплату к пенсии получают неработающие граждане, имеющие пенсию ниже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе.Аргументы и Факты10 июля в 06:14
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Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?
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Вывести стариков из нищеты: Госдуме предложили закрепить федеральную доплату к пенсии
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