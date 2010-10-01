Экономика

ВЕСТИ: ПриморьеВЕСТИ: ПриморьеСоциальная доплата к пенсии: в Госдуму внесен законопроект

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу, сообщают «Вести:Приморье».
Читать в источнике
Комментировать266
с чего всё началось
Как отмечают авторы законопроекта «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"
», сейчас федеральную социальную доплату к пенсии получают неработающие граждане, имеющие пенсию ниже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе.
Аргументы и Факты10 июля в 06:14

Подробнее о событии

Доплаты к пенсии. Тайные и явные способы получать больше

Life.ru17:40

Нилов объяснил влияние прожиточного минимума на рост пенсий в России

ФАН10 июля в 08:18

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

ДВ-РОССвчера в 19:15

Вывести стариков из нищеты: Госдуме предложили закрепить федеральную доплату к пенсии

Царьград10 июля в 09:00

Размер пенсий за счёт соцдоплат хотят увеличить в России

Deita.ruвчера в 21:45

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

ФедералПресс09 июля в 18:42

В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАСС09 июля в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на корабле в США выросло до 21

REGNUM 19:00
51
Общество

Астролог назвала знаки зодиака, которых ждет финансовый успех в июле

Астролог Татьяна Орлова сообщила, что людей трех знаков зодиака ждет финансовых успех во второй половине июля.
ФАН 03:38
Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
4,5K
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM 15:49
1,3K
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение для двух старших сестер Хачатурян - Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.
Интерфакс 16:08
74
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
1,3K
Происшествия

Сбил человека и уехал: очевидцев ДТП просят откликнуться сотрудники полиции ЕАО

Государственная инспекция безопасности дорожного движения УМВД России по Еврейской автономной области информирует, что за прошедшие выходные дни на территории области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в трех из которых четыре человека получил телесные повреждения, сообщает ИА ЕАОМеdіа.
EAOmedia.ru 19:30
Общество

Эксплуатацию старых автомобилей могут запретить в России

В России могут законодательно запретить эксплуатацию старых автомобилей. Соответствующие предложения изучаются в Минтрансе и Минпромторге.
Русская Планета 17:12
149
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
46
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия 14:49
1,5K
Происшествия

В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

Известия вчера в 23:45
4
Здоровье

Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок

Врач-терапевт Леонид Звонков рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", какие продукты могут вызвать анафилактический шок.
РИА Новости 18:11
Общество

Аномальное похолодание ожидается в центре европейской части России

Во вторник уже [ожидается] падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура [будет] еще ниже - в диапазоне 14-19 градусов.
ТАСС 17:52
Футбол

Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 16:45
Общество

Ивану Сафронову предъявят обвинение в государственной измене

Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене.
ТАСС 17:01
Происшествия

В США застрелили рэпера Lil Marlo

Американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
RT на русском 19:14
Общество

793 человека в Сахалинской области лечатся от коронавируса

Список заболевших коронавирусом в Сахалинской области к вечеру 12 июля увеличился еще на 66 человек.
РИА Сахалин-Курилы 19:17
Технологии

Банки не спешат возвращать сотрудников с удаленки

"Более 95% сотрудников IT-блока были переведены на удаленный режим работы буквально в течение недели", - говорится в сообщении банка.
ComNews.ru 19:30
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
26
Армия и оружие

ВВС США заменят часть истребителей F-16 Fighting Falcon беспилотниками

ВВС США планируют с 2025 года заменить часть истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon на малозаметные беспилотные разведывательно-ударные летательные аппараты.
ПолитРоссия вчера в 05:10
Авто

Чужой в твоем компьютере

Согласно отчету кибербезопасности Check Point 2020, атаки с использованием вымогателей были очень распространены из-за высокой успешности.
ComNews.ru 19:30
Политика

Бывшая и.о. министра рассказала об идее Трампа продать Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико (территория находится под управлением страны) после разрушительного урагана в 2017 году, рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью The New York Times.
РБК 18:50
Шоу-бизнес

Ургант показал своих подросших дочерей

На первой фотографии, которую Ургант снабдил надписью «Girls!» были запечатлены жена шоумена Наталья Кикнадзе и их младшая дочь — 4-летняя Валерия.
Gazeta.SPb 19:03
Наука

Причиной возникновения депрессии оказался вирус

Содержащийся в вирусе ген SITH-1 начинает вырабатывать белок SITH-1, а тот, в свою очередь, направляет кальций в клетки луковицы и убивает их.
Naked Science 10 июля в 08:30
40
Спорт

Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат

ИА Красная Весна 14:12
Общество

В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 16:32
1,3K
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
2K
Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
2,5K
Авто

Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya

Nissan опубликовал один из финальных тизеров компактного электрического кроссовера Ariya, дебют которого состоится 15 июля.
Informus.ru 10 июля в 13:03
3
Гаджеты

Опубликованы скрытые функции смартфонов

Современные смартфоны обладают рядом скрытых функций, о которых пользователи даже не догадываются, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:53
32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное