с чего всё началось

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу, сообщают «Вести:Приморье».

Армия и оружие США сократили военный контингент в Афганистане до 8,6 тысячи человек Количество американских солдат в Афганистане сократилось до 8,6 тысячи человек. Об этом рассказал представитель ВС США в стране.

Общество В нескольких регионах России прогнозируется волна жары В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура поднимется на 6-7°C выше нормы, она будет достигать 40°C. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество Эксперты включили четверть россиян в группу риска при хищениях с карт Каждый четвертый держатель банковских карт в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенников, так как готов сообщить посторонним персональные данные банковских карт, которые нельзя раскрывать (срок действия и CVV-код).

Экономика Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых. 162

Здоровье Немецкие медики допустили повторное заражение коронавирусом Через некоторое время у переболевших COVID-19 людей сильно снижается количество выработанных антител, что влечет вероятность повторного заражения. 62

Политика ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели. 5

Общество Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 47

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K

Политика Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом Президент отметил, что сперва произошел государственный переворот и захват власти, после чего взгляды и пути с украинским правительством стали диаметрально противоположными и только после этого произошло возвращение Крыма в состав России. 1K

Общество Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков Потребителей в России освободили от оплаты установки приборов учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тысяч рублей. 98

Армия и оружие Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25 Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25. 17

Наука В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук Звенящий звук, создаваемый резонансным взаимодействием атмосферных волн нашей планеты, не получится услышать без специальной техники, так что нет смысла пытаться найти "небесный колокол" в домашних условиях. 108

Биатлон Майгуров единогласно избран на пост президента СБР Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,3K

Общество Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед Что касается наказаний для нарушителей новой версии "закона о тишине", то им грозит предупреждение или штраф, который для граждан составит от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 10 до 20 тыс. рублей. 59

Общество Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков Правительство Хабаровского края после двух дней несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала призывает жителей не поддаваться на провокации, не допускать массовых беспорядков и, кроме того, помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте правительства региона. 6

Здоровье В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам. 1K