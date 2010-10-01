с чего всё началось

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу, сообщают «Вести:Приморье».

Социальная доплата к пенсии: в Госдуму внесен законопроект

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