Общество

ВЕСТИ: ПриморьеВЕСТИ: ПриморьеСоциальная доплата к пенсии: в Госдуму внесен законопроект

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу, сообщают «Вести:Приморье».
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Как отмечают авторы законопроекта «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"
», сейчас федеральную социальную доплату к пенсии получают неработающие граждане, имеющие пенсию ниже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе.
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