с чего всё началось

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу, сообщают «Вести:Приморье».

Социальная доплата к пенсии: в Госдуму внесен законопроект

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Общество Французский эпидемиолог оценил сроки появления вакцины от COVID-19 Представляется маловероятным, что полностью эффективная вакцина против коронавирусной инфекции появится в 2021 году, заявил эпидемиолог и член Научного совета при минздраве Франции Арно Фонтане.