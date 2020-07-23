Социальное дистанцирование и масочный режим продлили в Подмосковье
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Обязательность ношения масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции продлил своим постановлением губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 23 июля соответствующий документ опубликован на сайте правительства Московской области.В источнике
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С 24 июля в Подмосковье, помимо возобновления обычной работы зданий госорганов, закончится действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.
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Соцдистанция и маски в общественных местах останутся обязательными в Подмосковье
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