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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Социальное дистанцирование и масочный режим продлили в Подмосковье

Обязательность ношения масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции продлил своим постановлением губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 23 июля соответствующий документ опубликован на сайте правительства Московской области.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Новые этапы снятия ограничений объявили в Подмосковье. Полный список

С 24 июля в Подмосковье, помимо возобновления обычной работы зданий госорганов, закончится действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.
Телеканал 360°вчера в 12:19
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Подмосковье сохранило масочный режим

Телеканал 360°вчера в 14:39
REGNUM

В Подмосковье сохранят масочный режим

REGNUMвчера в 12:35
РИАМО

Организации и ИП Подмосковья должны обеспечить соблюдение соцдистанции на своей территории

РИАМОвчера в 15:25
Национальная служба новостей

В Московской области продлили масочный режим

Национальная служба новостейвчера в 13:16
Общественная служба новостей

В Подмосковье продлили масочный режим

Общественная служба новостейвчера в 13:12
Москва 24

Соцдистанция и маски в общественных местах останутся обязательными в Подмосковье

Москва 24вчера в 12:50
Ореанда-Новости

В Подмосковье решили продлить масочный режим

Ореанда-Новостивчера в 13:30

Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
RT на русскомвчера в 14:57
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Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новостивчера в 14:54
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приблизились два истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Бейрута (столица Ливана), высадил пассажиров (некоторым из них потребовалась медицинская помощь - прим ред.), дозаправился и вылетел в Тегеран.
Российская газета18:51
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Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса

Вашингтон, 24 июля 2020, 02:22 — REGNUM Россия «переживает трудные времена» из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме по итогам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
REGNUM19:22
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM22 июля в 15:47
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Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Согласно мнению министра Михаила Мурашко, самыми первыми вакцинацию от коронавирусной инфекции пройдут медицинские работники, другие специалисты данной области или привлеченные к работе такого типа, а также те, кто наиболее часто контактирует с инфицированными коронавирусом.
ToDay News Ufaвчера в 13:15
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