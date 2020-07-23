Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Согласно мнению министра Михаила Мурашко, самыми первыми вакцинацию от коронавирусной инфекции пройдут медицинские работники, другие специалисты данной области или привлеченные к работе такого типа, а также те, кто наиболее часто контактирует с инфицированными коронавирусом.