Общество
Газета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
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АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
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Во время задержания Джордж Флойд 20 раз повторил, что не может дышать
Во время жестокого задержания американскими полицейскими погибший впоследствии афроамериканец Джордж Флойд 20 раз повторил, что не может дышать.
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Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
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Уткин назвал Тедеско психопатом, отметив, что тренер не нуждается в помощи врачей. Он лишь подчеркнул его вспыльчивость.
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В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Политика
Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию
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Происшествия
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В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка
Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
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Лукашенко констатировал беспрецедентный уровень давления на Белоруссию
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В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 11:47