с чего всё началось

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

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Киберспорт В Dota 2 добавили возможность отключить автоматическую доставку предметов в режиме Turbo В ночь на 11 июля Valve выпустила патч для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру новую настройку для режима Turbo и внесли другие изменения.

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Общество ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 621