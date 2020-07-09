Экономика

Газета.RuГазета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен
 в Государственную думу.
Газета.Ru09 июля в 13:25

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Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

Аргументы и Фактывчера в 06:14

В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАСС09 июля в 17:53

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

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Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

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Газета.Ru09 июля в 13:25

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.ру09 июля в 14:35

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газета09 июля в 12:58
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Политика

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Общество

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До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com вчера в 01:18
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Происшествия

Протест в Белграде завершился после задержания зачинщиков беспорядков

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ТАСС вчера в 19:07
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Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
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Общество

Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала

Жители Хабаровска устроили акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей.
РБК 00:29
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Политика

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

Российская газета вчера в 05:19
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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Общество

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Эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, обладателем которых проще найти работу на рынке труда в условиях возникшего кризиса.
Газета.Ru 01:19
Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
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Шоу-бизнес

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Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
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Люди, занимающиеся активной умственной деятельностью, должны есть шоколад, рассказала РИА Новости Залина Гусова.
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Биатлон

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Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

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Общество

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Баскетбол

Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА

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Наука

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«Вопреки общепринятым представлениям, ловушка венериных мухоловок закрывается, если прикоснуться до одного из ее волосков не два раза, а всего один», — отмечает профессор в своей научной статье.
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Автоспорт

Ф1 подготовилась к отмене квалификации из-за дождя

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41-летний Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом» еще на год

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
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Политика

Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году

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Общество

Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

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