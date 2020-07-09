с чего всё началось

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,7K

Футбол «Интер» может пригласить Аллегри на пост главного тренера Напомним, что Аллегри покинул пост главного тренера «Ювентуса» год назад и с тех пор остается без работы.

Технологии Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам. 200

Хоккей НХЛ объявила о рестарте сезона 1 августа в двух городах Канады Национальная хоккейная лига (НХЛ) и ассоциация игроков одобрили план возобновления сезона с 1 августа в канадских городах Эдмонтоне и Торонто.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова сообщила об успехах в лечении сына Давида Накануне Оксана Самойлова обнародовала новый пост на личной странице в социальной сети Instagram, где рассказала об имеющемся прогрессе в лечении Давида и обнародовала совместное изображение с мальчиком. 1

Происшествия В Татарстане число умерших от коронавируса увеличилось до 23 человек На 11 июля в Татарстане зарегистрировано 4 964 случая COVID-19. Поправились за весь период 3 835 человек, в том числе 68 за минувшие сутки.

Наука Открыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19. 51

Биатлон Биатлон. Виктор Майгуров избран новым президентом СБР В подмосковных Химках в субботу, 11 июля, проходит внеочередная конференция Союза биатлонистов России, главным вопросом которой стало избрание президента организации.

Общество Гражданам могут разрешить получать сведения об умершем родственнике Кабмин России внёс в Госдуму законопроект, предлагающий наделить Минздрав РФ полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Футбол Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с Гинером Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, возглавлявший московский ЦСКА. рассказал о взаимоотношениях с президентом красно-синих Евгением Гинером.

Общество В России за сутки умерли 188 человек с коронавирусом За последние сутки в России умерли 188 зараженных коронавирусом. Накануне скончались 174 пациента. Общее число смертей достигло 11 205.

Наука Найден необычный способ обнаружения коронавируса по голосу Американские ученые предположили, что обнаружить заражение человека коронавирусом можно с помощью его голоса, поскольку он полностью зависит от функционирования дыхательного аппарата.

Происшествия Девочка получила ранение груди в Тверской области Следователь СУ СК РФ по Тверской области устанавливает обстоятельства получения малолетней ранения груди. Данные об этом размещены в СМИ.

Общество Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции. 1