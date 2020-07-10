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Газета.RuГазета.Ru

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.В источнике
С чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru9 июля в 13:25
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Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

Аргументы и Факты10 июля в 06:14

В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАСС9 июля в 17:53

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газета9 июля в 12:58

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

URA.Ru9 июля в 13:51

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ru9 июля в 13:25

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новости9 июля в 13:10

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.ру9 июля в 14:35
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Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
REGNUM10 июля в 08:29
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новостивчера в 08:26
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прибытии на полуостров первых эшелонов водопроводных труб, которые соединят по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.
Газета.Ruвчера в 06:40
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В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новостивчера в 13:32
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Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъвчера в 10:49
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