Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
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Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.В источнике
С чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?
Аргументы и Факты10 июля в 06:14
Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газета9 июля в 12:58