с чего всё началось

Соцдоплата, исходя из документа, предусмотрена для тех пенсионеров, чей общий доход, включая пенсию, ниже величины прожиточного минимума в регионе и не выше среднего прожиточного минимума по стране. В случае принятия законопроекта Госдумой, поправки вступят в силу уже с 1 января 2021 года.

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

Общество Шнуров написал стихи о задержании губернатора Фургала Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем инстаграме высказался о деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 7

Происшествия Полиция Петербурга задержала 38 человек в ходе ночного рейда Полиция Петербурга в ходе ночного профилактического рейда в центре города задержала 38 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 11 июля.

Футбол Селюк прокомментировал возможный приход Сёмина в «Спартак» Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость о том, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прилетел рейсом Аэрофлота в Сочи, где местная команда сыграет против «Спартака» в рамках 28-го тура чемпионата России.

Политика В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний. 2

Автоспорт Третья практика «Гран-при Штирии» отменена Запланированная на субботу третья свободная практика не состоится из-за ливня. Сначала третья свободная практика была перенесена.

Политика Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс". 7

Наука Обнаружены биомаркеры COVID-19 в голосе бессимптомных больных Во время изучения голосовых изменений при неврологических заболеваниях группа специалистов из MIT обнаружила, что при заболевании коронавирусом звуковые маркеры меняются определенным образом. 1

Происшествия В Севастополе зарегистрированы девять новых случаев коронавируса Всего за период пандемии коронавируса в Севастополе заболели 267 человек. Уже здоровы 209 человек, пять человек умерло. 5

Футбол Орлов сравнил «Спартак» Карреры и «Зенит» Семака Известный телекомментатор Геннадий Орлов сравнил двух тренеров — Массимо Карреру и Сергея Семака.

Фигурное катание Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщается на странице организации в Instagram.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K

Футбол «Милан» отказался от кандидатуры Йовича Источник сообщает, что нападающий "Реала" Лука Йович, скорее всего, не перейдет в "Милан".

Армия и оружие «Новая газета»: Антиправительственная армия фельдмаршала Халифы Хафтара использует в Ливии броневики ЧВК Вагнера Силам Халифы Хафтара пришлось отступить от Триполи в конце мая – фото и видео процесса, как пишет «Новая газета», распространились в сети.

Футбол «Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу Стамбульский "Фенербахче" рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, сообщает Takvim.