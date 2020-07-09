Экономика
Газета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.Газета.Ru09 июля в 13:25
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Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?
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