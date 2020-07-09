Экономика
Газета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.Газета.Ruвчера в 13:25
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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газетавчера в 12:58
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В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом в России
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Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Общество
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
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Здоровье
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ФедералПресс 04:17
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Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
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Армия и оружие
В Киеве оценили возможность военного вторжения России
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что Россия пока не разместила ударную группу войск вдоль Крымской границы, поэтому угроз наступления нет.
Газета.Ru 05:02
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Президент Казахстана пообещал не продавать землю иностранцам
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сельхозземли не будут продавать иностранцам.
Коммерсантъ 05:00
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Общество
В Югре продлили режим обязательной самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 27 июля включительно, сообщила глава региона Наталья Комарова.
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Общество
Пропавший сотрудник Wirecard хвастался документами о «Новичке» — FT
Лондон, 10 июля 2020, 12:38 — REGNUM В Германии бывший ключевой стратег компании Wirecard Ян Марсалек показывал трейдерам якобы полученную от разведчиков формулу нервно-паралитического вещества «Новичок».
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Общество
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Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
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Дочь балерины Анастасии Волочковой, рассказала, почему предпочитает жить в центре Москвы с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, а не с мамой в особняке на Новой Риге.
Аргументы недели 05:20
Общество
Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни
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ТАСС 05:23
Общество
За сутки в Татарстане выявлено еще 36 случаев коронавируса
10 июля оперативный штаб Татарстана сообщил еще о 36 выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией.
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Российский турист погиб в Анталье, на спор прыгнув с 40-метровой скалы
Инфо24 вчера в 15:34
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
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Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
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Общество
После электронного голосования данные москвичей стали доступны всем
Полученная информация позволила оценить количество голосовавших повторно и по недействительным паспортам.
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Общество
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Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
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Экономика
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Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
Общество
В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году
С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
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Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Политика
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предрешена из-за неконструктивной позиции США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18