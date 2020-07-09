Экономика

Газета.RuГазета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен
 в Государственную думу.
Газета.Ruвчера в 13:25

Подробнее о событии

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ruвчера в 13:25

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.рувчера в 14:35

В Госдуму внесли проект закона о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

News.ruвчера в 14:09

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

URA.Ruвчера в 13:51

В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАССвчера в 17:53

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новостивчера в 13:10

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газетавчера в 12:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Фургала

Интерфакс 05:40
15
Здоровье

В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что рост числа заболевших продолжается из-за несоблюдения россиянами правил самоизоляции.
News.ru 03:24
11
Политика

Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news вчера в 07:58
37
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
477
Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

RT на русском 05:20
Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
18
Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
110
Здоровье

В Минздраве подписали приказ о возобновлении диспансеризации в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров.
ФедералПресс 04:17
4
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Известия вчера в 21:25
8
Армия и оружие

В Киеве оценили возможность военного вторжения России

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что Россия пока не разместила ударную группу войск вдоль Крымской границы, поэтому угроз наступления нет.
Газета.Ru 05:02
Политика

Президент Казахстана пообещал не продавать землю иностранцам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сельхозземли не будут продавать иностранцам.
Коммерсантъ 05:00
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
175
Общество

В Югре продлили режим обязательной самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 27 июля включительно, сообщила глава региона Наталья Комарова.
РИА Новости 05:19
1
Общество

Пропавший сотрудник Wirecard хвастался документами о «Новичке» — FT

Лондон, 10 июля 2020, 12:38 — REGNUM В Германии бывший ключевой стратег компании Wirecard Ян Марсалек показывал трейдерам якобы полученную от разведчиков формулу нервно-паралитического вещества «Новичок».
REGNUM 05:38
Общество

В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи

Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
36
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой рассказала, почему не живет с известной мамой

Дочь балерины Анастасии Волочковой, рассказала, почему предпочитает жить в центре Москвы с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, а не с мамой в особняке на Новой Риге.
Аргументы недели 05:20
2
Общество

Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни

Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23
5
Общество

За сутки в Татарстане выявлено еще 36 случаев коронавируса

10 июля оперативный штаб Татарстана сообщил еще о 36 выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Век 04:29
29
Происшествия

Российский турист погиб в Анталье, на спор прыгнув с 40-метровой скалы

Инфо24 вчера в 15:34
30
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
362
Игры

Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

Evo-rus.com 03:02
9
Общество

После электронного голосования данные москвичей стали доступны всем

Полученная информация позволила оценить количество голосовавших повторно и по недействительным паспортам.
Долг.рф вчера в 10:59
13
Общество

Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей за поддержку ЛГБТ

ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Телеканал RTVI 05:31
1
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
9
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
1,7K
Общество

В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году

С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 04:07
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг 04:21
10
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
532
Политика

Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3

Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предрешена из-за неконструктивной позиции США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российская газета 05:30
8
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное