Экономика
ПолитРоссияЗаконопроект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии внесли в ГД
Законопроект о закреплении федеральной соцдоплаты к пенсии на уровне среднего размера прожиточного минимума на душу населения в конкретном субъекте за предыдущий год внесли в Государственную думу. Об этом следует из записи в электронной базе ГД.
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с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.Газета.Ruвчера в 13:25
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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
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