с чего всё началось

Законопроект о закреплении федеральной соцдоплаты к пенсии на уровне среднего размера прожиточного минимума на душу населения в конкретном субъекте за предыдущий год внесли в Государственную думу. Об этом следует из записи в электронной базе ГД.

Законопроект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии внесли в ГД

Футбол Куртуа повторил рекорд «Реала» 32-летней давности Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа повторил рекорд команды 32-летней давности, сообщает Gracenote Live.

Политика Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17. 1,6K

Политика Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не желает выхода государства из НАТО, но ждет от других стран-членов альянса «справедливого» финансового участия в жизни организации.

Автоспорт FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако FIA отправила официальное предупреждение Ferrari в результате нарушения Шарлем Леклером эпидемиологических правил, сообщает Speedweek.

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 14

Политика Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. 7

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,7K

Общество Назван самый опасный способ сжигания жиров Для эффективного сжигания жиров с помощью велосипеда отлично подойдут загородные велодромы или парки с велодорожками.

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края). 566

Политика Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter. 3K