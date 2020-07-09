Экономика

ПолитРоссияПолитРоссияЗаконопроект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии внесли в ГД

Законопроект о закреплении федеральной соцдоплаты к пенсии на уровне среднего размера прожиточного минимума на душу населения в конкретном субъекте за предыдущий год внесли в Государственную думу. Об этом следует из записи в электронной базе ГД.
Читать в источнике
Комментировать132
с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен
 в Государственную думу.
Газета.Ruвчера в 13:25

Подробнее о событии

Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

Аргументы и Факты06:14

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ruвчера в 13:25

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.рувчера в 14:35

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

URA.Ruвчера в 13:51

В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАССвчера в 17:53

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новостивчера в 13:10

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газетавчера в 12:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Наука

В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

News.ru 09:14
14
Здоровье

Эндокринолог Гусова сообщила, кому шоколад нужно есть обязательно

Люди, занимающиеся активной умственной деятельностью, должны есть шоколад, рассказала РИА Новости Залина Гусова.
iReactor 00:34
16
Футбол

Куртуа повторил рекорд «Реала» 32-летней давности

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа повторил рекорд команды 32-летней давности, сообщает Gracenote Live.
Газета.Ru 23:20
Армия и оружие

Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания

Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
Военное обозрение 02:04
9
Политика

Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 16:22
1,6K
Политика

Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не желает выхода государства из НАТО, но ждет от других стран-членов альянса «справедливого» финансового участия в жизни организации.
ТК Звезда 22:59
Автоспорт

FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако

FIA отправила официальное предупреждение Ferrari в результате нарушения Шарлем Леклером эпидемиологических правил, сообщает Speedweek.
Autosport.com.ru 06:19
Происшествия

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП под Новосибирском

Два человека погибли и пять пострадали в массовом ДТП в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС 22:57
1
Игры

Sony инвестирует в Epic Games $250 млн

МонаВиста 12:47
37
Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском 06:21
410
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
14
Автоспорт

Квят посвятил пятницу работе с новыми деталями

Motorsport.com Россия 13:26
Политика

Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Известия 22:12
7
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
277
Происшествия

Три человека пострадали в Нижнем Новгороде из-за взрыва газа

Три человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде.
RT на русском 22:56
1
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
4,7K
Общество

ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост числа зараженных COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 228 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это новый антирекорд.
Коммерсантъ 18:22
142
Космос

За галактикой Млечный Путь нашли гигантскую космическую «стену»

Объекту, содержащему в себе сотни тысяч галактик, дали название «Стена Южного полюса».
TV BRICS 09:40
7
Общество

Назван самый опасный способ сжигания жиров

Для эффективного сжигания жиров с помощью велосипеда отлично подойдут загородные велодромы или парки с велодорожками.
РИА Новости 21:46
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края).
CT news 16:04
566
Шоу-бизнес

В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко

Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru 05:19
9
Общество

В Хабаровском крае готовятся к митингам в поддержку Сергея Фургала

Коммерсантъ 19:07
32
Кино

Сериал «Корона» продлили на шестой сезон, он станет последним

Inc-news.ru 08:13
Политика

Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости 12:24
3K
Общество

Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Интерфакс 11:56
337
Шоу-бизнес

Нападение на Ольгу Бузову: звезда «Дома-2» может остаться без голоса после пережитого стресса

Комсомольская правда 16:55
35
Футбол

«Рубин» и «Ростов» претендуют на лучшего бомбардира чемпионата Польши

В минувшем сезоне чемпионата Польши Гюткьер принял участие в 31 поединке, записав на свой счет 21 гол.
Евро-футбол.ру 06:22
Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе

Военное дело 04:51
22
Культура

Генри Кавилл рассказал, что повредил глаза из-за съемок в «Ведьмаке»

Исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix Генри Кавилл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время съемок.
CyberSport.ru 07:44
3
Происшествия

Эксперты представят уникальные документы о тайне перевала Дятлова

РИАМО 12:35
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное