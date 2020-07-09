Экономика

Газета.RuГазета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен
 в Государственную думу.
Газета.Ruвчера в 13:25

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Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

Аргументы и Факты06:14

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новостивчера в 13:10

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

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Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

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Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

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ТАССвчера в 17:53

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газетавчера в 12:58
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
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В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
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Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Фургал заявил в суде о непричастности к инкриминируемым преступлениям

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Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

«Формула-1» объявила, что Гран-при России состоится на трассе в Сочи в период с 25 по 27 сентября.
RT на русском 05:20
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

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Политика

Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3

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BFM.ru 07:51
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Политика

Депутаты ЛДПР могут бросить свои рабочие места в Госсовете Крыма

Руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Крыма Николай ВОЛКОВ подтвердил «Аргументам недели – Крым» намерение покинуть свои депутатские места.
Аргументы неделi. Крым 02:14
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Общество

Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

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Взгляд.ру 06:54
Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
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Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев отреагировал на слухи о романе с Алексом Малиновским

В настоящее время певец отдыхает вместе с друзьями, а СМИ уже успели написать, будто бы Лазарев поселился в одном номере с Малиновским.
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Армия и оружие

Украина отстрелялась «комплексом унижения» России

В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
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Футбол

В УЕФА проведена жеребьевка Лиги Европы

Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА были обозначены контуры оставшихся встреч Лиги Европы.
Вести.Ru 07:49
Армия и оружие

США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35

США одобрили продажу Японии 105 истребителей пятого поколения F-35 на сумму более 23 миллиардов долларов.
Lenta.ru 02:23
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Политика

МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
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Политика

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В ходе видеосовещания с членами Совета безопасности РФ Путин высказал разочарование отсутствием динамики в урегулировании конфликта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РЕН ТВ 07:20
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
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Шоу-бизнес

Тренер «Зенита» Семак поделился фотографией новорожденной внучки

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей супругой и новорожденной внучкой - Евой.
Neva.Today 07:30
Происшествия

Мэр Сеула найден мертвым после обвинения в сексуальных домогательствах

Пак Вон Сун, мэр Сеула, столицы Южной Коери, найден мёртвым в четверг, 9 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.
Труд вчера в 11:59
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

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Космос

Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

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Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
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Политика

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, отметив, что не знаком с записью.
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

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Российская газета вчера в 23:02
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Политика

Путин заявил о высоком уровне организации голосования по поправкам

Со слов президента, работа была организована по-современному и в высшей степени демократически, создав возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию РФ.
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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
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