Экономика
Газета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.Газета.Ruвчера в 13:25
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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газетавчера в 12:58
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
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Общество
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Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре
«Формула-1» объявила, что Гран-при России состоится на трассе в Сочи в период с 25 по 27 сентября.
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Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3
По словам Лаврова, Россия «гарантированно обеспечит свою безопасность на длительную перспективу даже в отсутствие этого договора».
BFM.ru 07:51
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РИА Новости 07:05
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Известия 07:07
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Lenta.ru вчера в 17:21
Футбол
В УЕФА проведена жеребьевка Лиги Европы
Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов в штаб-квартире УЕФА были обозначены контуры оставшихся встреч Лиги Европы.
Вести.Ru 07:49
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США одобрили продажу Японии 105 истребителей пятого поколения F-35 на сумму более 23 миллиардов долларов.
Lenta.ru 02:23
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
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РЕН ТВ 07:20
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
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Шоу-бизнес
Тренер «Зенита» Семак поделился фотографией новорожденной внучки
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей супругой и новорожденной внучкой - Евой.
Neva.Today 07:30
Происшествия
Мэр Сеула найден мертвым после обвинения в сексуальных домогательствах
Пак Вон Сун, мэр Сеула, столицы Южной Коери, найден мёртвым в четверг, 9 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.
Труд вчера в 11:59
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Известия вчера в 21:25
Космос
Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
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Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
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ПолитРоссия вчера в 01:44
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Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито выйдет 18 февраля 2021 года
Игра выйдет 18 февраля 2021 года, а покупатели на PS4 получат версию для PS5 бесплатно.
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Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
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Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
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Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко
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На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Путин заявил о высоком уровне организации голосования по поправкам
Со слов президента, работа была организована по-современному и в высшей степени демократически, создав возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию РФ.
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Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45