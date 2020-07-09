с чего всё началось

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Общество Третья тренировка откладывается Директор гонок FIA Майкл Маси принял решение, что условия на трассе не позволяют проводить тренировку команд Формулы 1, поэтому сессия откладывается на неопределённое время.

Здоровье Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики. 58

Шоу-бизнес Айза Анохина рассталась с Олегом Майами Отношения блогера Айзы Анохиной и певца Олега Майами оказались не такими уж и долговечными. 39

Здоровье Токаев заинтересовался вспышкой пневмонии «неизвестной природы» в Казахстане «Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, которая, естественно, не учитывается в нашей статистике», – цитирует Токаева «Sputnik Казахстан».

Политика В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний. 2

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 5,9K

Происшествия В ЮАР при захвате заложников в церкви погибли пять человек По меньшей мере пять человек погибли при захвате заложников в церкви к западу от южноафриканского города Йоханнесбург, сообщает полиция ЮАР.