Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Общество В рамках дела Фургала задержали двух хабаровских депутатов от ЛДПР В рамках уголовного дела против губернатора региона Сергей Фургала задержали депутатов Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова. 38

Происшествия Мощный взрыв прогремел в иранской провинции Тегеран Как сообщает государственная телерадиокомпания IRIB, в западной части провинции Тегеран в Иране прогремел взрыв.

Происшествия Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап. 10

Авто Компания Lexus обновила флагманский седан LS Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление. 1

Футбол Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Локомотивом» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Футбол Актёр Назаров высмеял видео Дзюбы и Азмуна A post shared by Дмитрий Назаров (@ dmitry_nazarov_official) on Jul 8, 2020 at 12:59pm PDT Любить партнера незазорно.

Политика Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей. 272

Футбол Златан Ибрагимович: Ибра не является игроком для Лиги Европы Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не останется в команде, если клуб не завоюет путёвку в Лигу чемпионов.

Политика В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко. 468

Гаджеты Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.

Общество В Токио зафиксировали рекордный рост числа заражений коронавирусом Власти Токио зафиксировали рекордное суточное число заражений коронавирусом - 243 случая, сообщил телеканал Asahi со ссылкой на источники в городской администрации.

Общество Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5 Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales. 1

Общество После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.