Общество
Газета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газетавчера в 12:58
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Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Российская газета 01:39
Общество
В рамках дела Фургала задержали двух хабаровских депутатов от ЛДПР
В рамках уголовного дела против губернатора региона Сергей Фургала задержали депутатов Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова.
Известия вчера в 07:48
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в иранской провинции Тегеран
Как сообщает государственная телерадиокомпания IRIB, в западной части провинции Тегеран в Иране прогремел взрыв.
Московский Комсомолец вчера в 19:26
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Кино
В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по «Властелину колец»
В четверг, 9 июля, в Новой Зеландии после ограничений из-за коронавируса возобновляют съемки сериала по "Властелину колец".
Piter.tv вчера в 01:17
Авто
Компания Lexus обновила флагманский седан LS
Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань 07 июля в 10:20
Энергетика
Эксперты: к 2025 году нефть подорожает до $150 за баррель
Цены на нефть к 2025 году могут вырасти до $150 за баррель, то есть как минимум в три раза.
Газета.Ru 02:28
Футбол
Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
РБК 08 июля в 15:01
Футбол
Актёр Назаров высмеял видео Дзюбы и Азмуна
A post shared by Дмитрий Назаров (@ dmitry_nazarov_official) on Jul 8, 2020 at 12:59pm PDT Любить партнера незазорно.
ГЛАС.RU вчера в 22:21
Политика
Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику
Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
Общество
Роспотребнадзор сообщил о более чем 22,3 млн тестов на коронавирус
В России к 10 июля проведено более 22,3 млн тестов на наличие новой короновирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
РБК 02:38
Футбол
Златан Ибрагимович: Ибра не является игроком для Лиги Европы
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не останется в команде, если клуб не завоюет путёвку в Лигу чемпионов.
ГЛАС.RU 02:25
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович
В Сети появилось видео, где актер Павел Прилучный находится на отдыхе с коллегой по цеху Мирославой Карпович.
Актуальные Новости 02:24
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
Политика
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.
Известия вчера в 04:03
Происшествия
Россиянин погиб после неудачного прыжка со скалы в Турции
Газета.Ru вчера в 22:59
Армия и оружие
Для российских ВКС построят новый летающий радар
Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" планируют разработать для Воздушно-космических сил России.
РЕН ТВ 07 июля в 18:05
Гаджеты
Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как
Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.
3DNews вчера в 12:55
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Общество
После электронного голосования данные москвичей стали доступны всем
Предполагалось, что это поможет недопущению повторного голосования.
Долг.рф вчера в 10:59
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
Общество
В Токио зафиксировали рекордный рост числа заражений коронавирусом
Власти Токио зафиксировали рекордное суточное число заражений коронавирусом - 243 случая, сообщил телеканал Asahi со ссылкой на источники в городской администрации.
Газета.Ru 01:59
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
Общество
Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru вчера в 14:15
Политика
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
Общество
После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе
Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
RT на русском 01:13
Происшествия
Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Интерфакс вчера в 17:07