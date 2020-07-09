Общество

Газета.RuГазета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАССвчера в 17:53

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новостивчера в 13:10

В Госдуму внесли проект закона о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

News.ruвчера в 14:09

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

URA.Ruвчера в 13:51

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ruвчера в 13:25

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.рувчера в 14:35

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газетавчера в 12:58
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 02:48, Ашберн
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Российская газета 01:39
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Общество

В рамках дела Фургала задержали двух хабаровских депутатов от ЛДПР

В рамках уголовного дела против губернатора региона Сергей Фургала задержали депутатов Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова.
Известия вчера в 07:48
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в иранской провинции Тегеран

Как сообщает государственная телерадиокомпания IRIB, в западной части провинции Тегеран в Иране прогремел взрыв.
Московский Комсомолец вчера в 19:26
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

Газета.Ru вчера в 22:41
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Кино

В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по «Властелину колец»

В четверг, 9 июля, в Новой Зеландии после ограничений из-за коронавируса возобновляют съемки сериала по "Властелину колец".
Piter.tv вчера в 01:17
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Авто

Компания Lexus обновила флагманский седан LS

Представленный в 2017 году седан Lexus LS пятого поколения пережил первое обновление.
За рулем Кубань 07 июля в 10:20
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Энергетика

Эксперты: к 2025 году нефть подорожает до $150 за баррель

Цены на нефть к 2025 году могут вырасти до $150 за баррель, то есть как минимум в три раза.
Газета.Ru 02:28
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Футбол

Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
РБК 08 июля в 15:01
Футбол

Актёр Назаров высмеял видео Дзюбы и Азмуна

A post shared by Дмитрий Назаров (@ dmitry_nazarov_official) on Jul 8, 2020 at 12:59pm PDT Любить партнера незазорно.
ГЛАС.RU вчера в 22:21
Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
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Общество

Роспотребнадзор сообщил о более чем 22,3 млн тестов на коронавирус

В России к 10 июля проведено более 22,3 млн тестов на наличие новой короновирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
РБК 02:38
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Футбол

Златан Ибрагимович: Ибра не является игроком для Лиги Европы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не останется в команде, если клуб не завоюет путёвку в Лигу чемпионов.
ГЛАС.RU 02:25
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
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Шоу-бизнес

В Сети появилось видео отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович

В Сети появилось видео, где актер Павел Прилучный находится на отдыхе с коллегой по цеху Мирославой Карпович.
Актуальные Новости 02:24
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
1,7K
Политика

Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении его в мечеть.
Известия вчера в 04:03
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Происшествия

Россиянин погиб после неудачного прыжка со скалы в Турции

Газета.Ru вчера в 22:59
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Армия и оружие

Для российских ВКС построят новый летающий радар

Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" планируют разработать для Воздушно-космических сил России.
РЕН ТВ 07 июля в 18:05
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Гаджеты

Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как

Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.
3DNews вчера в 12:55
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
1,4K
Общество

После электронного голосования данные москвичей стали доступны всем

Предполагалось, что это поможет недопущению повторного голосования.
Долг.рф вчера в 10:59
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Общество

В Токио зафиксировали рекордный рост числа заражений коронавирусом

Власти Токио зафиксировали рекордное суточное число заражений коронавирусом - 243 случая, сообщил телеканал Asahi со ссылкой на источники в городской администрации.
Газета.Ru 01:59
Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
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Общество

Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5

Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru вчера в 14:15
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Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
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Общество

После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе

Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
RT на русском 01:13
Происшествия

Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Интерфакс вчера в 17:07
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