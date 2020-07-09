Экономика
Газета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газетавчера в 12:58
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Футбол
«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит Безбородов
РФС назначил арбитров, которые будут работать на поединках 28-го тура РПЛ. 11 июля состоятся три встречи, а 12 июля пройдут еще пять матчей.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:35
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Общество
Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи
Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Кино
Паулина Андреева сыграет возлюбленную Цоя в фильме Алексея Учителя
Паулина Андреева поделилась с подписчиками в Instagram новым фото, а в подписи рассказала, что в скором времени на экраны выйдет фильм Алексея Учителя «Цой».
Дни24 вчера в 05:17
Происшествия
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости 04:47
Общество
В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году
С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 04:07
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Хоккей
«Авангард» расторг контракт со нападающим Андригетто
Как сообщает пресс-служба «Авангарда», соглашение с нападающим расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.
Советский спорт вчера в 05:38
Здоровье
Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»
Нур-Султан, 10 июля 2020, 10:47 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан о появлении в республике неизвестной пневмонии.
REGNUM 03:47
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Происшествия
На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
Общество
В Афинах на протестах арестовали девять человек
Газета.Ru 04:44
Общество
В ХМАО за сутки выявлено 268 новых пациентов с коронавирусом
За последние сутки зафиксировано 268 новых случаев заболевания.
Правда УрФО 08 июля в 03:46
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия
Мэр Сеула найден мертвым после обвинения в сексуальных домогательствах
Пак Вон Сун, мэр Сеула, столицы Южной Коери, найден мёртвым в четверг, 9 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.
Труд вчера в 11:59
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета вчера в 01:32
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Футбол
Экс-форвард «Челси» Калу подписал контракт с бразильским клубом
Как сообщает пресс-служба клуба, стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2021-го года.
Евро-футбол.ру 02:55
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом
Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 вчера в 04:58
Общество
Названы регионы с высоким уровнем психических заболеваний
Регионом России с самой высокой распространенностью психических заболеваний среди населения по итогам 2019 года стала Чукотка.
Известия 00:59
Общество
Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor вчера в 06:04
Армия и оружие
Украинские военные отстрелялись «комплексом унижения» России
Ранее FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Вечерний курьер 04:01
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Футбол
Тедеско должен остаться. Он стал спартаковцем
Доменико Тедеско: «Спартак» убивают каждую игру.
Спорт-Экспресс вчера в 14:10
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»
RT на русском 04:58
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57