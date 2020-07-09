Экономика

Газета.RuГазета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ruвчера в 13:25

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.рувчера в 14:35

В Госдуму внесли проект закона о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

News.ruвчера в 14:09

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

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В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАССвчера в 17:53

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новостивчера в 13:10

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газетавчера в 12:58
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
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РФС назначил арбитров, которые будут работать на поединках 28-го тура РПЛ. 11 июля состоятся три встречи, а 12 июля пройдут еще пять матчей.
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Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
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Общество

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
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Общество

Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

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Известия 03:27
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В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча

Следователи Мошковского района завели уголовное дело после убийства заместителя директора по воспитательной работе школы, в котором подозревают местного восьмиклассника, сообщают "Вести Новосибирск".
РИА Новости 04:47
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Общество

В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году

С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 04:07
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Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
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«Авангард» расторг контракт со нападающим Андригетто

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Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
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Политика

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

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Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
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За последние сутки зафиксировано 268 новых случаев заболевания.
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

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Происшествия

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Происшествия

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Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
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Футбол

Экс-форвард «Челси» Калу подписал контракт с бразильским клубом

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2021-го года.
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Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
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Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом

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Названы регионы с высоким уровнем психических заболеваний

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Граждан РФ с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
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Украинские военные отстрелялись «комплексом унижения» России

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Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»

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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

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