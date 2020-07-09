Общество

Газета.RuГазета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

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РИА Новостивчера в 13:10

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Взгляд.рувчера в 14:35
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 02:05, Ашберн
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РИА Новости 01:00
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WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

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Экспресс газета 08 июля в 14:35
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Газета.Ru вчера в 15:55
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
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Армия и оружие

Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества

Pravda.Ru вчера в 01:40
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

Российская газета вчера в 23:02
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Политика

Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
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Общество

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Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они получат препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
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Общество

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Общество

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Происшествия

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РИА Новости 00:39
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Общество

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Футбол

«Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионов

После двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.
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Экономика

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Экономика

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Футбол

Ван дер Варт раскритиковал Магуайра

Экс-полузащитник «Реала» Рафаэл ван дер Варт поставил под сомнение уровень защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра.
Спорт-Экспресс 00:15
Происшествия

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Газета.Ru вчера в 22:59
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Политика

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас подтвердил РБК, что отмена «дня тишины», запрет на публикацию экзитполов до закрытия участков и назначение наблюдателей Общественной палатой обсуждаются и в Совфеде.
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
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