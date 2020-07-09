Общество
Газета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газетавчера в 12:58
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Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb 08 июля в 23:33
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Политика
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2»
СП-2 с самого начала столкнулся с беспрецедентным сопротивлением со стороны Соединенных Штатов и их верных европейских сателлитов, например Польши.
РИА Новости 01:00
Спорт
Видео горячего танца Ляйсан Утяшевой в мини-шортах восхитило россиян
На последнем видео поклонники с удовольствием отметили точеную фигурку и длинные ноги Ляйсан.
Московский Комсомолец вчера в 12:33
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
Кино
Паулина Андреева предстала в образе последней девушки Виктора Цоя
Паулина Андреева предстала в образе последней девушки Виктора Цоя Супруга знаменитого режиссера сыграет возлюбленную Цоя.
Экспресс газета 08 июля в 14:35
Здоровье
Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
Армия и оружие
Иран и Сирия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества
Pravda.Ru вчера в 01:40
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия вчера в 16:46
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они получат препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Общество
Вид водительских удостоверений предложили изменить в МВД
В ведомстве хотят на лицевую сторону российских водительских прав добавить аналоги надписи «Водительское удостоверение» на английском и французском языках МВД России предложило на лицевую сторону водительского удостоверения добавить надписи Driving Licence и Permis de Conduire.
КМВ Новости 08 июля в 11:00
Общество
ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч выпускников
ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч столичных выпускников, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Моя Москва.онлайн 00:18
Происшествия
Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Интерфакс вчера в 17:07
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа вчера в 13:49
Футбол
«Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионов
После двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.
Хорошие новости 00:55
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru вчера в 07:07
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Экономика
ВТБ выиграл у Сбербанка тендер метро с контрактом на ₽4 млн дешевле
ВТБ выиграл конкурс по организации приема банковских карт на инфраструктуре Московского метрополитена и ГУП «Мосгортранс», свидетельствуют данные портала госзакупок.
РБК вчера в 23:21
Экономика
Российские банки попросили увеличить субсидии на льготную ипотеку
Москва, 10 июля 2020, 08:42 — REGNUM Увеличить размер компенсаций от государства при одобрении кредитов под 6,5% попросили у Минфина РФ в Ассоциации банков России.
REGNUM 01:42
Политика
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции, которая продлевает работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.
KM.ru 08 июля в 01:08
Футбол
Ван дер Варт раскритиковал Магуайра
Экс-полузащитник «Реала» Рафаэл ван дер Варт поставил под сомнение уровень защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра.
Спорт-Экспресс 00:15
Происшествия
Россиянин погиб после неудачного прыжка со скалы в Турции
Газета.Ru вчера в 22:59
Политика
В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»
Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас подтвердил РБК, что отмена «дня тишины», запрет на публикацию экзитполов до закрытия участков и назначение наблюдателей Общественной палатой обсуждаются и в Совфеде.
РБК 01:00
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18