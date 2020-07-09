с чего всё началось

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Происшествия Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении. 311

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 9

Политика Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России. 28

Общество Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики. 111

Автоспорт «Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре «Формула-1» объявила, что Гран-при России состоится на трассе в Сочи в период с 25 по 27 сентября.

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,3K

Экономика В России предложили деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости". 884

Общество Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.

Происшествия Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. 5

Шоу-бизнес Тренер «Зенита» Семак поделился фотографией новорожденной внучки Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей супругой и новорожденной внучкой - Евой.

Шоу-бизнес Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера. 51

Футбол Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар» Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после победу над «Краснодаром» в рамках российской Премьер-лиги.

Общество В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи. 42

Происшествия Оползень перекрыл федеральную трассу в Красноярском крае Оползень объемом около 200 кубометров, сошедший сегодня днем на 33 км федеральной трассы Р-257 "Света", полностью перекрыл движение на участке, соединяющем Дивногорс с поселком Усть-Мана. 2

Политика В СФ призвали МИД РФ ответить на запрет работы RT в Латвии и Литве Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ призывает МИД России изучить возможность введения ответных политических мер против властей Латвии и Литвы после запрета трансляций российских телеканалов группы RT.

Политика МИД прокомментировал слова Помпео о голосовании Совбеза ООН по Сирии Российский МИД назвал высказывания госсекретаря США Майка Помпео о голосовании РФ в Совбезе ООН по Сирии очередной попыткой передернуть факты в угоду узкокорыстным интересам.

Культура Far Cry 6 с Джанкарло Эспозито выйдет 18 февраля 2021 года Игра выйдет 18 февраля 2021 года, а покупатели на PS4 получат версию для PS5 бесплатно.