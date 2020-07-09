Экономика
Газета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Читать в источнике
Оценить364
с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.Газета.Ru09 июля в 13:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?
Аргументы и Фактывчера в 06:14
Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газета09 июля в 12:58
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море
Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика.
Известия 06:20
Политика
Трамп назвал статью о связях России с талибами сфабрикованным вбросом
Статья в газете The New York Times о связях России с талибами — сфабрикованный информационный вброс.
Известия 09:34
Политика
Реведжук опубликовал пост о «беременности» Мендель от Зеленского
Народные новости 08 июля в 20:04
Экономика
Деноминацию рубля предложили провести в России
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в 100 раз.
Реальное время вчера в 11:12
Футбол
«Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу
Стамбульский "Фенербахче" рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, сообщает Takvim.
Газета.Ru 09:03
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата по подозрению в хищении 17 млн рублей
В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов по подозрению в хищении 17 млн рублей задержали 63-летнего экс-главу регионального отделения Фонда социального страхования, депутата Народного собрания республики Якуба Белхороева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ .
Аргументы и Факты вчера в 10:33
Политика
В Польше почтили память жертв Волынской резни
В польской столице в субботу, 11 июля, почтили память жертв Волынской резни 1943 года.
Вести.Ru 08:43
Фигурное катание
ISU признал Косторную лучшим новичком сезона
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная победила в номинации премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards "Лучший новичок".
РИА Новости 10:19
Кино
Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted
Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor 05:24
Общество
Власти США рекомендовали своим гражданам в Китае опасаться задержаний
Риск задержаний и депортации американцев, находящихся в Китае, вырос.
ИА Красная Весна 10:03
Кино
Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев
Правда, ранее поклонники сериала делились друг с другом слухами, что роли этих персонажей могут отдать другим артистам.
RuNews24.ru 04:38
Футбол
СМИ узнали об уходе Валерия Карпина из «Ростова»
Карпин был назначен на пост главного тренера «Ростова» в декабре 2017 года. В феврале 2020-го он продлил контракт с клубом на пять лет.
РБК 10:09
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Автоспорт
Третья практика «Гран-при Штирии» отменена
Запланированная на субботу третья свободная практика не состоится из-за ливня. Сначала третья свободная практика была перенесена.
Вести.Ru 08:34
Общество
В РПЦ призвали законодательно запретить суррогатное материнство
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал на законодательном уровне запретить в России суррогатное материнство.
Газета.Ru 09:53
Общество
Правительство захотело разрешить частичное разглашение врачебной тайны
Законопроект предлагает разрешить после смерти пациента передавать сведения, составляющие врачебную тайну, указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников.
Lenta.ru 08:30
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
NewInform вчера в 12:12
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Экономика
Кудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
Гаджеты
Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot
Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.
iXBT.com вчера в 01:23