Общество

Газета.RuГазета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

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В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

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Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ruвчера в 13:25

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новостивчера в 13:10

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газетавчера в 12:58
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Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета вчера в 01:32
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

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Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его

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«Манчестер Юнайтед» выиграл «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

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Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений

На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
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Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
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В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
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Здоровье

В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что рост числа заболевших продолжается из-за несоблюдения россиянами правил самоизоляции.
News.ru 03:24
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Общество

Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США

На сегодняшний день наблюдаются серьезные вспышки инфекции на территориях Бразилии, ЮАР и Азии.
Evo-rus.com 01:28
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Общество

Режим самоизоляции на Ямале продлили до 20 июля

Режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 20 июля.
ТАСС 01:55
Экономика

Пенсии россиян могут вырасти на 6,3% в 2021 году

Согласно проекту, изменение социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению распределится в ближайшие три года следующим образом: в 2021 году они могут вырасти на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%.
ФАН вчера в 23:46
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Авто

Выпуск автомобилей Lada наладят на украинском ЗАЗ

Отечественная компания начинает поставки запчастей для сборки автомобилей Lada Largus на предприятие ЗАЗ.
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Общество

Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа

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Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
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Политика

Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2»

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РИА Новости 01:00
Общество

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Миронова сообщила, что обсудит этот вопрос с коллегами по комитету в понедельник или вторник и "возможно, созреет что-то серьезное, четкое, внятное", что позволит приблизиться к разработке соответствующего законопроекта.
РИА Новости 00:01
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Посольство Китая в Казахстане предупредило о новой опасной пневмонии

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Армия и оружие

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Lenta.ru 02:23
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Авто

Ford показал заднюю подвеску нового Bronco

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Армия и оружие

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Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» появится в ВКС, но точных сроков пока нет.
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Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
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Общество

Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

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Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом

Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
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Футбол

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Казанский «Рубин» по делу обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.
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Армия и оружие

Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
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Происшествия

Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
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В четверг, 9 июля, в Новой Зеландии после ограничений из-за коронавируса возобновляют съемки сериала по "Властелину колец".
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Политика

В Грузии пообещали за высказывания Саакашвили «спросить с Украины»

Киев, 10 июля 2020, 08:37 — REGNUM Высказывания экс-президента Грузии, председателя Совета реформ Украины Михаила Саакашвили о «нелегитимности» грузинского правительства не останется без реагирования со стороны Тбилиси.
REGNUM 01:37
Армия и оружие

На Украине оценили возможность военного вторжения России

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В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

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РИА Новости вчера в 22:04
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