Экономика

Газета.RuГазета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

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В Госдуму внесли проект закона о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газетавчера в 12:58
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Газета.Ru 08 июля в 12:30
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За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах.
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Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США

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«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»

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Суд освободил бывшего вице-губернатора Сандакова от наказания

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Общество

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Происшествия

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Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

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