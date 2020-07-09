Экономика
Газета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газетавчера в 12:58
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Общество
В России за сутки выявлено 6635 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:00
Общество
Россияне назвали в ходе опроса раздражающие качества коллег
Среди самых худших качеств коллег россияне назвали лицемерие и обман, любовь к сплетням и интригам, неуважительное уважение к чужому труду, говорится в результатах опроса портала «Работа.ру».
Rambler News Service 04:00
Общество
Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей
Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
News.ru 02:19
Технологии
Российский самолет МС-21 сможет летать в три раза дольше
Сегодня специалисты ОАК проводят сертификационные тесты лайнера МС-21-300 — полеты выполняют четыре самолета, оборудованные двигателями PW1400G-JM иностранного производства.
Planet Today 02:50
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассталась с Олегом Майами
Экспресс газета 03:43
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Хабаровск, 10 июля 2020, 09:06 — REGNUM Правоохранительные органы в Хабаровском крае провели обыски у шести членов партии ЛДПР.
REGNUM 02:06
Общество
В работе Мегафона и Yota произошел сбой
В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
Здоровье
В ВОЗ раскрыли способ предотвратить вторую волну коронавируса в России
Предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей.
Lenta.ru 03:49
Общество
Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями
Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor 04:10
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Экономика
Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%
Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:01
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 июля в 12:30
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 140 новых случаев коронавируса
За сутки, как передали в региональном минздраве, зафиксировали 4 летальных случая пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 08:16
Театры
В конце сентября Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль
В конце сентября художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев выпустит в Пскове свой спектакль по пьесе японского драматурга Коки Митани «Академия смеха».
Псковское агентство информации 03:25
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Общество
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах.
Российская газета 04:00
Общество
Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США
Инфекционист отмечает, что перед тем как пандемия ослабеет, она, скорее всего, усилится.
Evo-rus.com 01:28
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»
«Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».
Metaratings вчера в 11:55
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Происшествия
В новосибирском селе ученик зарезал учительницу
По предварительным данным, ученик школы забрался в дом, где проживала учительница, и ударил ее ножом.
Российская газета 02:56
Общество
Суд освободил бывшего вице-губернатора Сандакова от наказания
Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство бывшего челябинского вице-губернатора Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении.
Политсовет 02:42
Экономика
Дефицит бюджета США в июне увеличился в 108 раз
9 июля 2020 года стало известно, что дефицит государственного бюджета США в июне текущего года мог увеличиться в 108 раз, до $863 млрд ($8 млрд в июне 2019 года).
Саминвестор 01:41
Экономика
В Саратове увеличат финансирование строительства школы в «Авиаторе»
За счет сокращения ряда расходов намерены увеличить поступления комитету по строительству для завершения работ в школе на территории ЖК «Авиатор» на 43,4 млн рублей и 7,1 млн на оплату экспертизы проекта по ремонту стадиона «Спартак».
Регион 64 04:08
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Общество
Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа
После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
62инфо вчера в 12:32
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Армия и оружие
Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости вчера в 23:59