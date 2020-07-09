с чего всё началось

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Экономика Agrarheute: европейских фермеров тревожат прогнозы по урожаю российского зерна Аналитические прогнозы Министерства сельского хозяйства США (USDA) по поводу урожая зерна в России вызвали негодование у многих фермеров из Европы, передает немецкое издание Agrarheute. 2

Экономика Инвесторы поставили рекордную сумму против Tesla Вашингтон, 11 июля 2020, 21:25 — REGNUM В Соединенных Штатах после взлета стоимости акций Tesla на 43% за восемь дней объем ставок на их скорое падение достиг рекордных $19 млрд. 2

Происшествия В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики. 40

Общество Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук. 148

Армия и оружие Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе Сирийские военные в пятницу отразили атаку боевиков на свои позиции в провинции Идлиб, где был объявлен режим прекращения огня.

Кино Индийского актера Амитабха Баччана госпитализировали с коронавирусом Индийский актер Амитабх Баччан госпитализирован в субботу с коронавирусной инфекцией.

Футбол Вальядолид — Барселона 0:1 Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился результативной передачей в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

Футбол «Челси» сообщил о прибытии Зиеша Лондонский «Челси» поприветствовал нападающего Хакима Зиеша в «Твиттере».

Космос Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца. 6

Футбол «Локомотив» - «Уфа»: прогноз на матч чемпионата России по футболу До завершения российской премьер-лиги по футболу осталось три тура, а вопрос с двумя местами в Лигу чемпионов УЕФА по-прежнему открыт.

Футбол Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти Фола на Понсе не было, это не пенальти. Заболотный рукой задевает мяч, а потом уже происходит игровое столкновение вратаря и Понсе.

Автоспорт Россиянин Шварцман победил в первой гонке второго этапа «Формулы-2» Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке второго этапа «Формулы-2» — Гран-при Штирии.