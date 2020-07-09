Общество
Газета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газета12:58
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Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
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Телеведущий и врач Александр Мясников развенчал некоторые мифы здорового образа жизни.
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Политика
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Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
Футбол
«Хоффенхайм» раскритиковал «Баварию» за их трансферную политику
Генеральный директор «Хоффенхайма» Франк Бриэль выступил с критикой политики, проводимой «Баварией», которая недавно по нулевой цене подписала двух молодых игроков клуба.
Матч ТВ 18:42
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия 16:46
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Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Происшествия
Фургал не признает вину во вменяемых ему преступлениях
Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказывается признавать вину.
РИА Новости 18:18
Футбол
Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ
Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Энергетика
Аналитик допустил цену на нефть в $150 за баррель к 2025 году
«Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — добавил Вудс.
RT на русском 18:40
Общество
У башни Трампа в Нью-Йорке появилась надпись Black Lives Matter
Напротив небоскреба Trump Tower на проезжую часть Пятой авеню нанесли большую желтую надпись Black Lives Matter («Жизни черных важны»), сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 18:08
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии
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РИА Новости 17:20
Происшествия
Вику Теплякову нашли мертвой в Холмском районе
Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
Шоу-бизнес
Семья устроившего смертельное ДТП Ефремова готовится к худшему
Близкая подруга Михаила Ефремова рассказала, что жена и дети актера готовятся к жесткому приговору.
NewInform 09:34
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«Эмполи» — «Фрозиноне»: верим в команды
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Италии, в котором 10 июля «Эмполи» принимает «Фрозиноне».
Все про Спорт ру 17:17
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
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Временный президент Боливии сообщила, что заразилась коронавирусом
Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что она заразилась коронавирусом, и теперь уходит на домашний карантин, будет управлять государством в удаленном режиме.
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Двух хабаровских депутатов задержали в рамках дела против Фургала
В рамках уголовного дела против Сергея Фургала правоохранительные службы задержали двух депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР.
Политическая Экспертиза 07:21
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Соратник Зеленского рассказал, почему Украина закупает у США списанные корабли
Соратник Зеленского рассказал, почему Украина закупает у США списанные корабли.
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Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
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Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
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Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Шоу-бизнес
Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми
Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
Армия и оружие
«Россия — не наш друг»: в Пентагоне заявили о связи РФ с талибами
Будучи «вовлечённой» в ситуацию в Афганистане, Россия действует в этой стране через контакты с экстремистской группировкой «Сеть Хаккани» и связанным с ней радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.
News.ru 18:45
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52