Экономика

Газета.RuГазета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен
 в Государственную думу.
Газета.Ru09 июля в 13:25

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Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

Аргументы и Факты10 июля в 06:14

В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАСС09 июля в 17:53

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Парламентская газета09 июля в 12:58

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

URA.Ru09 июля в 13:51

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ru09 июля в 13:25

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новости09 июля в 13:10

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.ру09 июля в 14:35
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Газета.Ru вчера в 18:32
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Происшествия

При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских

РИА Новости вчера в 05:58
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Политика

Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России

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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 10 июля в 09:12
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Экономика

Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере

Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
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Происшествия

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Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Экономика

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РИА Новости 03:56
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 67 новых случаев коронавируса

Всего в России за сутки выявлено 6615 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 727 тыс. человек.
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Происшествия

В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам

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Парламентская газета 10 июля в 13:58
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Здоровье

232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За сутки еще у 232 человек в Алтайском крае подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика

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За сутки в России выявили 6615 случаев коронавируса

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Сообщается, что новинки от Honor получат быструю зарядку, как у смартфонов.
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Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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РИА Новости вчера в 03:06
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