Общество
ИА Красная ВеснаПроект о начислении социальной доплаты к пенсии внесен в Госдуму
Законопроект, о закреплении федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне среднегодового прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год, внесла в Госдуму РФ Курская областная дума, информация об этом 9 июля размещена на сайте Госдумы.
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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газета12:58
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Футбол
Арбитр Федотов поддержал Тедеско, критикующего судей
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который назвал беспределом работу судей в последних матчах «красно-белых».
Metaratings 13:50
Здоровье
13 новых специалистов скорой помощи приступили к работе в Заполярье
Региональный Минздрав принимает меры для сокращения времени ожидания пациентами скорой помощи: - усилена служба неотложной медицинской помощи в поликлиниках; - увеличено количество специалистов, обслуживающих вызовы на дому; - созданы специальные патронажные бригады для наблюдения пациентов с CoViD-19 на дому, что снимает часть нагрузки со скорой; - сформированы дополнительные бригады СМП.
Nord-News 12:36
Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru 12:52
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тысяч рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Политика
В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
РИА Новости 13:40
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily 04:27
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
Общество
Минздрав заявил, что прямых данных о бесплодии из-за коронавируса нет
Специалисты-репродуктологи, акушеры-гинекологи и андрологи внимательно следят за развитием этой ситуации, подчеркнул глава Минздрава.
Невские Новости 15:10
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
МордовМедиа 13:49
Общество
Полиция разогнала протестующих у парламента Сербии
Известия вчера в 16:04
Футбол
УЕФА: матчи еврокубков пройдут без зрителей до дальнейших указаний
УЕФА сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при пустых трибунах до дальнейших указаний.
РИА Новости 14:30
Общество
Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров
У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Ведомости 04:58
Политика
Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.
RT на русском 14:53
Футбол
Футболисты «Рубина» обыграли «Краснодар» в матче РПЛ
Футболисты казанского "Рубина" победили "Краснодар" в матче 27-го тура чемпионата России. Матч в Казани закончился со счетом 1:0.
РИА Новости 15:27
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Музыка
Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавируса
Ленни Кравиц отменил концерт в Москве из-за коронавирусной инфекции. Певец отменил все концерты в Европе.
Культуромания 14:59
Гаджеты
Apple запустила публичные бета-версии iOS 14 и iPadOS 14
Финальные версии iOS 14 и iPadOS 14 будут выпущены вместе с новыми моделями iPhone 12 уже этой осенью.
МИТ 14:51
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
Футбол
Газизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»
RT на русском 12:24
Политика
Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).
RT на русском 10:18