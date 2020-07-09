Законопроект, о закреплении федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне среднегодового прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год, внесла в Госдуму РФ Курская областная дума, информация об этом 9 июля размещена на сайте Госдумы.

Проект о начислении социальной доплаты к пенсии внесен в Госдуму

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