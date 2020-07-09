Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейСоцдоплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Курская областная дума внесла на рассмотрение Госдумы закон, которым предлагается закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодового размера прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.
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с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен
 в Государственную думу.
Газета.Ru09 июля в 13:25

Подробнее о событии

Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

Аргументы и Факты10 июля в 06:14

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газета09 июля в 12:58

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.ру09 июля в 14:35

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

URA.Ru09 июля в 13:51

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ru09 июля в 13:25

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новости09 июля в 13:10

В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАСС09 июля в 17:53
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