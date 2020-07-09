Экономика
URA.RuСоциальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году
Соцдоплата, исходя из документа, предусмотрена для тех пенсионеров, чей общий доход, включая пенсию, ниже величины прожиточного минимума в регионе и не выше среднего прожиточного минимума по стране. В случае принятия законопроекта Госдумой, поправки вступят в силу уже с 1 января 2021 года.
Читать в источнике
Оценить462
с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.Газета.Ru09 июля в 13:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?
Аргументы и Факты10 июля в 06:14
Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газета09 июля в 12:58
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
РИА Новости вчера в 23:56
Религия
Что запрещается делать 12 июля, на Петров день
Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия вчера в 06:20
Киберспорт
В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage.
Piter.tv вчера в 07:27
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
Общество
Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом
В России в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом зафиксирован на Чукотке (136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
RT на русском 00:00
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом на севере Москвы
Два человека погибли, три пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса на севере Москвы.
РБК вчера в 18:31
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости вчера в 08:26
Общество
В Кузбассе выписали ещё 41 пациента с коронавирусом
REGNUM 09 июля в 06:27
Политика
Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор
Коммерсантъ вчера в 22:25
Экономика
Ипотечный приговор: граждане стали хуже возвращать жилищные ссуды
Рекордный рост В мае количество просроченных ипотечных ссуд выросло на 36% — до 79 тыс. по сравнению с мартом, следует из данных БКИ "Эквифакс".
Известия вчера в 17:01
Наука
Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57 процентов
Учеными Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет.
МедиаПоток вчера в 08:57
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК вчера в 13:56
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
РИА Новости 00:03
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
Известия вчера в 15:38
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 10 июля в 16:22
Общество
Запуск ракеты «Союз-СТ» с Куру перенесен на 16 октября
Германский авиационно-космический центр (DLR) объявил новую дату запуска российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру.
ТК Звезда вчера в 22:28
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО
Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости вчера в 08:39
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
Российская газета вчера в 17:50
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Здоровье
Вкусный и доступный напиток снизит риск цирроза печени
В среднем же у любителей кофе риск заболеть циррозом снижается на 21%, пишет «МедикФорум».
Волгоградская правда вчера в 13:38
Баскетбол
Джано Ананидзе отреагировал на переход Шенгелии в ЦСКА
Чемпионат вчера в 14:22
Хоккей
23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий скончался на тренировке
Orenday.ru вчера в 01:50
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в день аварии
Газета.Ru вчера в 10:13
Футбол
Лионель Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании
Чемпионат вчера в 18:15
Армия и оружие
В РВИО рассказали о применении химоружия во время Первой мировой войны
Химическое оружие во время Первой мировой войны было смертельно опасным только при первых случаях применения, с ним быстро научились бороться, и в целом на исход войны оно влияния не оказало, заявил РИА Новости эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк.
РИА Новости вчера в 17:38
Армия и оружие
Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом портал Fighter Jets World.
Piter.tv вчера в 03:08
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Vprognoze.ru вчера в 14:44
Фигурное катание
Тутберидзе признана лучшим тренером года по версии ISU
Mockva.ru вчера в 12:11