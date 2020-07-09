Экономика

Газета.RuГазета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Читать в источнике
Комментировать261
с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен
 в Государственную думу.
Газета.Ru09 июля в 13:25

Подробнее о событии

Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

Аргументы и Факты10 июля в 06:14

В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАСС09 июля в 17:53

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газета09 июля в 12:58

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

URA.Ru09 июля в 13:51

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ru09 июля в 13:25

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новости09 июля в 13:10

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.ру09 июля в 14:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Авто

Aston Martin начал производство внедорожника DBX

Автостат 10 июля в 06:59
5
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
250
Экономика

В ПФР напомнили о перерасчете выплат работающим пенсионерам

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости 03:56
539
Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Первыми на российском рынке компания из Поднебесной решила сертифицировать пассажирские микроавтобусы на 10, 12, 14 и 16 посадочных мест, включая водительское.
ИА Красная Весна вчера в 18:40
13
Здоровье

В Мордовии коронавирус унес жизнь 49-летней женщины

По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии выявлено 37 случаев коронавируса, 33 человека выписаны с выздоровлением.
Вечерний Саранск 04:03
Здоровье

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, сообщил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
Lenta.ru 00:15
1,1K
Футбол

Экс-судья отреагировал на слухи об игре Лапочкина на тотализаторе

Бывший российский футбольный судья Павел Стипиди высказался о ситуации с Сергеем Лапочкиным, которого подозревают в игре на тотализаторе.
RT на русском 05:57
Здоровье

Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

По словам диетолога, вредны для работы мозга трансжиры, которые делают клеточную мембрану жесткой, мешая клеткам нормально функционировать.
Lenta.ru 05:42
Общество

Еще 16 случаев коронавируса выявлено в Крыму

За 11 июля на территории Республики Крым подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
КИА 02:55
144
Общество

МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

RuNews24.ru вчера в 20:33
Общество

В России за сутки выявили 6 615 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6 615 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 03:48
5
Армия и оружие

Системы ПВО уничтожили два беспилотника в небе над авиабазой Хмеймим

Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены системами ПВО над авиабазой Хмеймим.
Политическая Экспертиза вчера в 17:42
1
Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
1,3K
Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Биатлон

Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону

Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.
МК-Спорт вчера в 11:21
Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
1,1K
Общество

Москву ожидает новое арктическое вторжение

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
46
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
6K
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
362
Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия 00:10
50
Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
4
Энергетика

Bloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти

Ключевые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, сообщает Wall Street Journal.
РБК 06:06
Экономика

Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров

Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер вчера в 10:04
24
Происшествия

Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
143
Политика

Германия призвала Евросоюз наказать Россию за кибератаку на бундестаг

С призывом странам ЕС ввести санкции против России за массовую кибератаку на германский бундестаг 5 лет назад выступило правительство Германии, 12 июля сообщает агентство DPA.
ИА Красная Весна 05:56
3
Происшествия

На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы

Из-за разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт.
РИА Новости 05:26
18
Экономика

Пенсионерам хотят проиндексировать пенсии на 14,4 % — последние новости пенсии на 12 июля

На порталах правовой информации появились сведения о новой законодательной инициативе, поступившей в Государственную думу для обсуждения.
ДВ-РОСС 00:56
4
Кино

Российский сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев

Популярный российский сериал «Сваты» лишился двух главных героев.
Live24 02:57
37
Общество

В сеть утёк дебютный трейлер Far Cry 6

За сутки до презентации Ubisoft Forward в сети появился дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке.
CyberSport.ru вчера в 16:43
2
Наука

В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина

Как сообщается, палеонтологам удалось найти практический полный скелет древнего животного Ankylorhiza tiedemani, имеющий длину примерно в пять метров, а также острые зубы, почти как у акулы.
Discover24 вчера в 10:36
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное