с чего всё началось

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

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