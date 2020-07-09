Экономика

URA.RuURA.RuСоциальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

Соцдоплата, исходя из документа, предусмотрена для тех пенсионеров, чей общий доход, включая пенсию, ниже величины прожиточного минимума в регионе и не выше среднего прожиточного минимума по стране. В случае принятия законопроекта Госдумой, поправки вступят в силу уже с 1 января 2021 года.
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с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен
 в Государственную думу.
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Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

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