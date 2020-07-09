с чего всё началось

Курская областная дума внесла на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, который изменяет механизм расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Сам текст документа в четверг, 10 июля, попал в электронную базу данных нижней палаты правительства.

Футбол Хет-трик Паулинью принес «Браге» победу над «Пасушем» «Брага» на выезде выиграла у «Пасуш де Феррейра» в матче 31-го тура чемпионата Португалии (5:1). В первом тайме у гостей хет-триком отметился Паулинью, а во второй половине голы забили Рикарду Орта и Вендерсон Галено.

Политика РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть. 11

Общество В Москве на регулируемых пешеходных переходах исчезнут желтые полосы Желтые полосы исчезнут на регулируемых пешеходных переходах в Москве, так как они снижают сцепление с дорогой во время дождя, сообщается в twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД). 8

Общество Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. 149

Экономика ЦБ сообщил о нетипично высоком спросе на наличные В Банке России сообщили о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и денежный рынок» (.pdf). 5

Армия и оружие США отвергли выводы спецдокладчика ООН об убийстве иранского генерала Как сообщало EADaily, воздушная операция Соединённых Штатов в январе, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и ещё девять человек, является нарушением международного права, заявила 6 июля специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар. 16

Шоу-бизнес Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги. 126

Здоровье ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости. 14

Экономика США приняли решение вести пошлину в 25% на товары из Франции Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер. 3

Авто Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация. 13

Общество В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи. 61

Здоровье В России заявили о высокоэффективном препарате от коронавируса Препарат от коронавируса «Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Политика Российский газ вывел Европу из-под американской диктатуры Савчук подытожил, что внутренние проблемы США позволили европейским соратникам Белого дома реализовать выгодные для себя проекты и сделать еще несколько шагов в сторону от американской диктатуры благодаря российскому газу. 4

Общество В Госдуму внесли законопроект об отмене перерасчета военных пенсий В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить 12-месячный срок перерасчета размера военных пенсии, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Политика Депутат Шерин призвал не оставить без ответа блокировку RT в Литве Москва должна отвечать на враждебные действия других стран в многократном размере, заявил депутат Госдумы Александр Шерин, комментируя призыв своего коллеги Евгения Марченко запретить предпринимателям Литвы работу на территории России. 9