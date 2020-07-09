Экономика
Эксперт Северо-ЗападРегиональный прожиточный минимум пенсионеров рассмотрят в Госдуме
Курская областная дума внесла на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, который изменяет механизм расчета регионального прожиточного минимума пенсионера. Сам текст документа в четверг, 10 июля, попал в электронную базу данных нижней палаты правительства.
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Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.Газета.Ruвчера в 13:25
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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
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