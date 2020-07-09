Экономика
URA.RuСоциальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году
Соцдоплата, исходя из документа, предусмотрена для тех пенсионеров, чей общий доход, включая пенсию, ниже величины прожиточного минимума в регионе и не выше среднего прожиточного минимума по стране. В случае принятия законопроекта Госдумой, поправки вступят в силу уже с 1 января 2021 года.
Читать в источнике
Оценить262
с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.Газета.Ruвчера в 13:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газетавчера в 12:58
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
Российская газета вчера в 23:02
Футбол
Слуцкий вспомнил о работе в сборной России
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которым столкнулся во время работы в сборной России, передает "Матч Премьер".
Газета.Ru 17:20
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости вчера в 06:04
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Авто
Lamborghini представил самый мощный гибридный родстер
Итальянский бренд Lamborghini официально презентовал открытую версию своего гибридного суперкара Sian.
Somanyhorses вчера в 08:19
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК 16:45
Кино
Вышел трейлер фильма Александра Невского с дочкой Ван Дамма
В 2020 году "Темные мечты" участвовали в Каннском кинорынке Marche du Film онлайн. Осенью премьера фильма состоится в Европе и Азии.
Газета.Ru 09:18
Футбол
Реал — Алавес 2:0
Главный арбитр матча 35-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Алавес" Хесус Хиль Мансано получил повреждение во время игры.
Газета.Ru 17:05
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания вчера в 10:45
Общество
В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных
В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
РЕН ТВ 17:09
Наука
Ученые доказали, что умирающий человек продолжает слышать звуки
ToDay News Ufa 05:38
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости 07 июля в 13:54
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Здоровье
В России заявили о высокоэффективном препарате от коронавируса
Препарат от коронавируса «Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 17:41
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
Шоу-бизнес
Названы траты Прилучного на отдых с Карпович в Ялте
Актер Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту вместе с двумя детьми от прежнего брака и актрисой Мирославой Карпович, которую в СМИ называют его новой избранницей.
ФАН 13:40
Спорт
Состоялся выход гоночного симулятора F1 2020
Компания Codemasters объявила о полноценном релизе нового гоночного симулятора F1 2020.
Спорт-Экспресс 17:44
Футбол
Шамиль Газизов: «Федун убедил меня не деньгами. Хочу бросить перчатку „Зениту“»
Как и почему Федун поменял Цорна на Газизова Покидаю «Уфу» с чистой совестью.
Спорт-Экспресс вчера в 14:45
Общество
Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса
По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru вчера в 07:07
Наука
Использование смартфонов не влияет на объем мозга подростков
Научные специалисты Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal) не обнаружили корреляции между частотой использования девайсов с беспроводным подключением к интернету и уровнем мозга у подростков.
NewInform 13:40
Наука
Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре
Как говорят ученые, изучавшие останки данного существа, такие рептилии населяли нашу планету во времена расхождения ветвей динозавров и птерозавров, потому что именно в этот момент размер этих существ резко уменьшился.
News-24.ru вчера в 06:33
Культура
«Триумфальную арку» Магритта продали на торгах за почти $22,5 млн
Аргументы и Факты 17:31
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Футбол
«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»
Soccer.ru 16:09
Автоспорт
Квят посвятил пятницу работе с новыми деталями
Motorsport.com Россия 13:26