с чего всё началось

Соцдоплата, исходя из документа, предусмотрена для тех пенсионеров, чей общий доход, включая пенсию, ниже величины прожиточного минимума в регионе и не выше среднего прожиточного минимума по стране. В случае принятия законопроекта Госдумой, поправки вступят в силу уже с 1 января 2021 года.

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

Футбол Слуцкий вспомнил о работе в сборной России Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которым столкнулся во время работы в сборной России, передает "Матч Премьер".

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Футбол Реал — Алавес 2:0 Главный арбитр матча 35-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Алавес" Хесус Хиль Мансано получил повреждение во время игры.

Общество В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.

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Энергетика Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). 36

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Здоровье В России заявили о высокоэффективном препарате от коронавируса Препарат от коронавируса «Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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Наука Использование смартфонов не влияет на объем мозга подростков Научные специалисты Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal) не обнаружили корреляции между частотой использования девайсов с беспроводным подключением к интернету и уровнем мозга у подростков. 16

Наука Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре Как говорят ученые, изучавшие останки данного существа, такие рептилии населяли нашу планету во времена расхождения ветвей динозавров и птерозавров, потому что именно в этот момент размер этих существ резко уменьшился. 9