Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Рекомендуем
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
URA.RuURA.Ru

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

Соцдоплата, исходя из документа, предусмотрена для тех пенсионеров, чей общий доход, включая пенсию, ниже величины прожиточного минимума в регионе и не выше среднего прожиточного минимума по стране. В случае принятия законопроекта Госдумой, поправки вступят в силу уже с 1 января 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru9 июля в 13:25
Подробнее о событии

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Газета.Ru9 июля в 13:25

В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАСС9 июля в 17:53

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Взгляд.ру9 июля в 14:35

Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году

URA.Ru9 июля в 13:51

Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

Аргументы и Факты10 июля в 06:14

В Госдуму внесли проект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии

РИА Новости9 июля в 13:10

Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить

Парламентская газета9 июля в 12:58
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru02:58
179
Реклама
Реклама

В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам

Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
ТАССвчера в 14:59
156
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама