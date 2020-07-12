Социальные доплаты к пенсиям в России хотят поднять к 2021 году
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Соцдоплата, исходя из документа, предусмотрена для тех пенсионеров, чей общий доход, включая пенсию, ниже величины прожиточного минимума в регионе и не выше среднего прожиточного минимума по стране. В случае принятия законопроекта Госдумой, поправки вступят в силу уже с 1 января 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Подробнее о событии
Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?
Аргументы и Факты10 июля в 06:14
Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газета9 июля в 12:58