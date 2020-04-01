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Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
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Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).В источнике
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С чего всё начиналось
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Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК 31 марта в 17:09
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Выплаты пенсий и пособий оказались под угрозой

Московский Комсомолец вчера в 11:47
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Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Вести.Ru вчера в 05:17
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Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей взносов из-за вируса

Ведомости 31 марта в 19:23
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