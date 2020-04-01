Коронавирус
Вести.RuСоциальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.РБК31 марта в 17:09
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Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии
Известия31 марта в 17:00
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Политика
Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля.
Общество
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Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Общество
Голикова предложила продлить карантин в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нерабочую неделю и режим самоизоляции необходимо продлить.
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".
Общество
Генпрокуратура попросила наказать «Эхо Москвы» за фейк о коронавирусе
Генпрокуратура нашла фейк о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО на сайте региональной редакции "Эхо Москвы".
Спорт
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"Полжительным оказался тест у гимнаста 2001 года рождения и главного тренера Радионенко", — заявила Ирина Винер-Усманова.
Политика
Вице-губернатор Ненецкого АО назначен врио губернатора
Москва, 2 апреля 2020, 18:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил врио главы Ненецкого автономного округа вице-губернатора этого региона Юрия Бездудного, сообщает сайт Кремля.
Энергетика
Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах
Совет Федерации одобрил закон, по которому пострадавшие из-за коронавируса граждане и субъекты бизнеса освобождаются от оплаты основной суммы и процентов по кредитам.
Общество
Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Российский бизнесмен Олег Тиньков 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст, в ближайшие недели банкир намерен покинуть пост главы совета директоров "Тинькофф банка", говорится в заявлении банкира.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Игры
Новый патч для Final Fantasy IX удалил игру
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Энергетика
Новак заявил о нецелесообразности наращивания добычи нефти для России
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что компании России пока не будут наращивать добычу нефти, так как это нецелесообразно, передает "Интерфакс".
Авто
«Автостат» выбрал лучшую машину для покупки в кризис
Опрошенные агентством Автостат эксперты рассказали, какие модели машин являются оптимальной покупкой в условиях экономического кризиса.
Политика
Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Политика
Госдеп США заявил о покупке доставленного Россией медоборудования
США приобрели у России медицинское оборудование, которое ранее доставил в аэропорт Нью-Йорка самолет российских Воздушно-космических сил (ВКС).
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Общество
Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+
Эр-Рияд, 2 апреля 2020, 17:59 — REGNUM Саудовская Аравия призвала к срочному созыву встречи ОПЕК+ (члены Организации стран — экспортёров нефти и Россия).
Происшествия
Экс-директор музея в Карелии, осужденный за педофилию, умер в больнице
Бывший руководитель Медвежьегорского краеведческого музея в Карелии Сергей Колтырин, осужденный в 2019 году за педофилию, в четверг умер в больнице.
Здоровье
На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания
88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
Политика
Россия окажет помощь Сербии в борьбе с коронавирусом
Москва, 2 апреля 2020, 17:55 — REGNUM Российские власти окажут гуманитарную помощь Сербии в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.
Происшествия
Два генерала МВД задержаны по делу о получении взятки
Два заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) России Александр Краковский и Александр Бирюков задержаны по делу о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Россия оказывает Италии бескорыстную помощь в борьбе с коронавирусом
Россия оказывает Италии бескорыстную помощь с борьбе с коронавирусом, никакие нападки в местных СМИ не заставят ее свернуть с этого пути, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Биатлон
Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку с поста главы СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на письмо, в котором его призывают уйти в отставку.