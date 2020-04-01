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Вести.RuВести.RuСоциальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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с чего всё началось

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК31 марта в 17:09

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Выплаты пенсий и пособий оказались под угрозой

Московский Комсомолецвчера в 11:47

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Вести.Ruвчера в 05:17

Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей взносов из-за вируса

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Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

РБК31 марта в 17:09

Внебюджетные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за кризиса. Из них платятся пенсии и пособия

Forbes31 марта в 17:01

Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии

Известия31 марта в 17:00
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Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля.
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Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
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Общество

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нерабочую неделю и режим самоизоляции необходимо продлить.
Газета.Ru вчера в 13:39
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".
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Генпрокуратура попросила наказать «Эхо Москвы» за фейк о коронавирусе

Генпрокуратура нашла фейк о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО на сайте региональной редакции "Эхо Москвы".
Интерфакс 08:41
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"Полжительным оказался тест у гимнаста 2001 года рождения и главного тренера Радионенко", — заявила Ирина Винер-Усманова.
Вести.Ru 10:50
Политика

Вице-губернатор Ненецкого АО назначен врио губернатора

Москва, 2 апреля 2020, 18:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил врио главы Ненецкого автономного округа вице-губернатора этого региона Юрия Бездудного, сообщает сайт Кремля.
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Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
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Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

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Общество

Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Российский бизнесмен Олег Тиньков 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст, в ближайшие недели банкир намерен покинуть пост главы совета директоров "Тинькофф банка", говорится в заявлении банкира.
РИА Новости 10:12
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
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Новый патч для Final Fantasy IX удалил игру

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Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
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Энергетика

Новак заявил о нецелесообразности наращивания добычи нефти для России

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что компании России пока не будут наращивать добычу нефти, так как это нецелесообразно, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:36
Авто

«Автостат» выбрал лучшую машину для покупки в кризис

Опрошенные агентством Автостат эксперты рассказали, какие модели машин являются оптимальной покупкой в условиях экономического кризиса.
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Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
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Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
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Политика

Госдеп США заявил о покупке доставленного Россией медоборудования

США приобрели у России медицинское оборудование, которое ранее доставил в аэропорт Нью-Йорка самолет российских Воздушно-космических сил (ВКС).
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Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
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Общество

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+

Эр-Рияд, 2 апреля 2020, 17:59 — REGNUM Саудовская Аравия призвала к срочному созыву встречи ОПЕК+ (члены Организации стран — экспортёров нефти и Россия).
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Экс-директор музея в Карелии, осужденный за педофилию, умер в больнице

Бывший руководитель Медвежьегорского краеведческого музея в Карелии Сергей Колтырин, осужденный в 2019 году за педофилию, в четверг умер в больнице.
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Здоровье

На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
Происшествия

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
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Россия окажет помощь Сербии в борьбе с коронавирусом

Москва, 2 апреля 2020, 17:55 — REGNUM Российские власти окажут гуманитарную помощь Сербии в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

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Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.
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Два генерала МВД задержаны по делу о получении взятки

Два заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел (МВД) России Александр Краковский и Александр Бирюков задержаны по делу о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
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Россия оказывает Италии бескорыстную помощь в борьбе с коронавирусом

Россия оказывает Италии бескорыстную помощь с борьбе с коронавирусом, никакие нападки в местных СМИ не заставят ее свернуть с этого пути, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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Здоровье

На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
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Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку с поста главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на письмо, в котором его призывают уйти в отставку.
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